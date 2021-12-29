«Процесс непредсказуемый». Где в новогоднюю ночь рождается больше детей?

Новости Беларуси. Уже завершаются последние приготовления к встрече Нового года. Но даже в эту волшебную зимнюю пору не обойтись без важных дел. Многие в новогоднюю ночь отправятся на работу, а для кого-то 31 декабря – это еще и важная дата в биографии. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Вопрос будет к Елене. Как так первый год, второй – почему Витебская область бьет рекорды? Может, какой-то секретик у вас есть, и первые дети появляются именно в вашем регионе?

Елена Леонович, главный врач учреждения здравоохранения «Витебский областной клинический родильный дом»:

Наверное, это особенности нашего северного региона. На протяжение не только этого года и прошлого тоже зачастую действительно новорожденные рождаются в Витебской области, в нашем роддоме. Мы этому очень рады. У нас уже Дед Мороз пришел в роддом. Уже идут свои традиции. Дед Мороз и Снегурочка вручают новорожденных счастливым семьям. Новогодняя ночь и создана для того, чтобы были чудеса. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Не все мамочки будущие хотят оказаться в роддоме в новогоднюю ночь. Но роды – процесс непредсказуемый, все может быть. А правда существует такое мнение, что врачи тоже неохотно работают в новогоднюю ночь 31 числа? И чтобы не было каких-то экстренных или плановых родов, у них есть такие ухищрения, чтобы, скажем так, отложить этот процесс? Или это все-таки байки?

Елена Леонович:

Нет, это байки. То, что касается, в частности, нашего роддома и моих коллег – наоборот, когда дежуришь 31 декабря, на тебя возлагается особая степень ответственности. Я думаю, что каждый из нас загадывает желание вместе со счастливой мамой. Считается, загадав желание в новогоднюю ночь с рождением новых малышей, эти желания сбудутся. Мы всегда готовы оказывать помощь нашим мамам. Стараемся, чтобы в родильном доме, в палатах было тепло и уютно, чтобы они праздник этот почувствовали у нас. Мы стараемся украсить наш родильный дом, палаты. Сделать праздничное 31 декабря. У нас традиция, когда Дед Мороз и Снегурочка совместно с нашей местной исполнительной властью, начальником управления здравоохранения поздравляют каждую мамочку, маленьких малышей, которые только появились на свет. Это их первые поздравления, которые начинаются в стенах родильного дома, чтобы наши мамы были спокойны. Наталья Надольская:

Кстати, некоторым будущим мамочкам ставят ПДР – это предполагаемая дата рождения ребенка – на 31 либо 1 число. Они как это воспринимают? Наверняка, у вас были такие случаи в практике. Они расстраиваются, радуются, просят этот день как-то перенести, отсрочить? Либо 31-го, значит будем рожать 31-го?

Марина Шкроб, акушер-гинеколог, депутат Палаты представителей Национального собрания VII созыва:

Как раз роды – это тот случай, когда мы предполагаем, а бог располагает. Мы все стремимся, чтобы роды были абсолютно естественным процессом. Поэтому мы даем возможность ребенку самому выбрать, когда же он хочет появиться на свет. Другой вопрос, когда есть какие-то очень серьезные случаи, когда нам нужно вмешиваться. Но тогда, вы сами понимаете, время не имеет никакого значения. Мы просто должны оказать помощь мамочке и ребенку.

Наталья Надольская:

Я сейчас вам расскажу историю. Когда только начинал работать телеканал СТВ, у нас была традиция: каждую новогоднюю ночь 31 числа мы все были на работе. Все корреспонденты, операторы, редакторы. Мы готовили первый выпуск новостей, который выйдет 1 января. За каждым корреспондентом была закреплена определенная тематика. Я ездила в родильные дома каждый год 31 числа, снимать первого родившегося в Новом году ребенка. То есть я сначала садилась на телефон, обзванивала все роддома, узнавала где, кто родился первым. Когда мы приезжали, я думала, что сейчас там будет шумно, врачи празднуют Новый год. Мы заходим: тишина, покой, порядок. У меня к врачам вопрос. Если дежурство выпадает на 31 число, можно себе позволить бокал шампанского или чай попить? Как-то праздник обозначается в родильном отделении или это только исключительно обыкновенный рабочий день? Потому что, когда мы приезжали, было все тихо и как обычно. Марина Шкроб:

А в каком году то, о чем вы рассказываете? Наталья Надольская:

Вы знаете, наверное, с 2001-го до 2010-2012-го. А потом же запретили уже. Вы это имеете в виду?

Марина Шкроб:

Нет. Я имею в виду, что помню, как, наверное, в 2001 году к нам приезжало телевидение. Мы очень ждали, были все красиво одеты. Как только телевидение уехало, мы быстренько переоделись в рабочую форму и, наверное, до утра родили человек шесть. Так что у нас никогда не знаешь, когда тихо, когда бурно. Потому что зависит не очень от нас. Зависит от того, когда человечек решил появиться на свет. Безусловно, врачи – те же люди. Конечно, стол накрывается. Другой вопрос – будет ли возможность к нему подойти и сказать добрые слова. Традицией является, что всегда волнительно, когда из роддома тебе в Новый год звонят. Конечно, гораздо приятнее, когда начмед или главный врач звонит в свой роддом, чтобы поздравляет свой коллектив. Это то, что каждого руководитель родильного дома делает первый.