Вольфович: учение «Запад-2025» не представляет никакой угрозы для наших западных соседей и партнёров
Учение «Запад-2025» не представляет никакой угрозы для наших западных соседей и партнеров – подчеркнул государственный секретарь Совета безопасности, посещая воинские части и подразделения, размещенные на полигоне под Борисовом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Вольфович оценил действия войск при совместном отражении ударов средств воздушного нападения противника. Учение носит сугубо оборонительный характер. Кривотолки, которые возникли вокруг него на Западе, – следствие неумения слышать и слушать.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Сегодня руководство Польши, руководство стран Прибалтики прекрасно осознает и знает, что это учение, да и как все то, что делается на территории Республики Беларусь, не представляет никакой им угрозы. Политика, которая проводит наша страна, говорит о том, что Беларусь всегда выступала и выступает за мир, за безопасность, за доброжелательное отношение к друг другу, за взаимоуважение, за уважение интересов государств, независимость, территориальную целостность.
Совместные белорусско-российские военные маневры проводятся в Витебской, Минской и Гродненской областях на значительном удалении от южных и западных границ. Это плановое мероприятие. Учение «Запад-2025» не направлено против какой-то конкретной страны или стран.
Муравейко: мы готовы отреагировать на любые провокации, которые возникнут в ходе учения «Запад-2025».
Совместное стратегическое учение Вооруженных Сил Беларуси и России «Запад-2025» продлится по 16 сентября.