Вольфович: учение «Запад-2025» не представляет никакой угрозы для наших западных соседей и партнёров

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Сегодня руководство Польши, руководство стран Прибалтики прекрасно осознает и знает, что это учение, да и как все то, что делается на территории Республики Беларусь, не представляет никакой им угрозы. Политика, которая проводит наша страна, говорит о том, что Беларусь всегда выступала и выступает за мир, за безопасность, за доброжелательное отношение к друг другу, за взаимоуважение, за уважение интересов государств, независимость, территориальную целостность.