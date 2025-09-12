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Вольфович: учение «Запад-2025» не представляет никакой угрозы для наших западных соседей и партнёров

12 сентября 2025 13:30
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Учение «Запад-2025» не представляет никакой угрозы для наших западных соседей и партнеров – подчеркнул государственный секретарь Совета безопасности, посещая воинские части и подразделения, размещенные на полигоне под Борисовом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вольфович: учение «Запад-2025» не представляет никакой угрозы для наших западных соседей и партнёров-2

Александр Вольфович оценил действия войск при совместном отражении ударов средств воздушного нападения противника. Учение носит сугубо оборонительный характер. Кривотолки, которые возникли вокруг него на Западе, – следствие неумения слышать и слушать. 

Вольфович: учение «Запад-2025» не представляет никакой угрозы для наших западных соседей и партнёров-4

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Сегодня руководство Польши, руководство стран Прибалтики прекрасно осознает и знает, что это учение, да и как все то, что делается на территории Республики Беларусь, не представляет никакой им угрозы. Политика, которая проводит наша страна, говорит о том, что Беларусь всегда выступала и выступает за мир, за безопасность, за доброжелательное отношение к друг другу, за взаимоуважение, за уважение интересов государств, независимость, территориальную целостность.

Вольфович: учение «Запад-2025» не представляет никакой угрозы для наших западных соседей и партнёров-6

Совместные белорусско-российские военные маневры проводятся в Витебской, Минской и Гродненской областях на значительном удалении от южных и западных границ. Это плановое мероприятие. Учение «Запад-2025» не направлено против какой-то конкретной страны или стран.

Муравейко: мы готовы отреагировать на любые провокации, которые возникнут в ходе учения «Запад-2025».

Совместное стратегическое учение Вооруженных Сил Беларуси и России «Запад-2025» продлится по 16 сентября.

# Военные учения # Александр Вольфович # Беларусь-Россия

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