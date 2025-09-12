В Совете Республики рассмотрели ключевые параметры денежно-кредитной политики на 2026 год

Основные параметры денежно-кредитной политики Беларуси на следующий год рассмотрели сегодня, 12 сентября, в Совете Республики. Приоритетом в 2026 году останется социальная сфера. На нужды образования, здравоохранения, спорта, туризма и других направлений планируется направить более 40 миллиардов рублей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Упор будет сделан на повышение благосостояния. Эксперты прогнозируют рост реальных доходов населения. Увеличится и внутренний валовой продукт – целевой показатель составляет 2,8 %. Среди приоритетных направлений – масштабное строительство арендного жилья, внедрение технологий в промышленности и стимулирование экспортных поставок. Ожидаются также некоторые изменения в подходах к налогообложению.

Владислав Татаринович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:

В первую очередь это базовые меры, то есть индексация ставок, которые были установлены в белорусских рублях. Мы обратили внимание, в частности, на такие позиции, как нетабачные курительные смеси, жидкости для электронных средств для курения, если брать сопоставление с классическими табачными изделиями, можно сказать, что они ниже.

Второй блок – это повышение справедливости при налогообложении. То есть будут предлагаться дополнительные меры, которые будут касаться и подоходного налога для тех граждан, которые имеют дополнительные доходы.

Экспертный совет при Совете Республики, где сегодня рассматривали экономический блок вопросов, создан по поручению главы государства в 2021 году. Он служит своеобразным фильтром для важнейших законодательных инициатив.