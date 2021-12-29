Команда Путина и Лукашенко обыграла противников в хоккейном матче

Совместные проекты в области безопасности. Минск и Москва подтверждают курс на обороноспособность Союзного государства. Причем речь не только о военных, но и об экономических угрозах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу после официальных переговоров президенты отправились на хоккей. На лед питерской «Стрельна Арены» Лукашенко вышел под номером 01, а Путин под номером 11, оба президента – игроки одной команды, которая и обыграла соперников на льду с перевесом в 11 очков. Кстати, класс показал Александр Лукашенко.