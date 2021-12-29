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Команда Путина и Лукашенко обыграла противников в хоккейном матче

29 декабря 2021 21:07
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Совместные проекты в области безопасности. Минск и Москва подтверждают курс на обороноспособность Союзного государства. Причем речь не только о военных, но и об экономических угрозах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Команда Путина и Лукашенко обыграла противников в хоккейном матче-1

Сразу после официальных переговоров президенты отправились на хоккей. На лед питерской «Стрельна Арены» Лукашенко вышел под номером 01, а Путин под номером 11, оба президента – игроки одной команды, которая и обыграла соперников на льду с перевесом в 11 очков. Кстати, класс показал Александр Лукашенко.  

Команда Путина и Лукашенко обыграла противников в хоккейном матче-4

Лукашенко предложил Путину провести очередные военные учения. Как прошел диалог президентов в Санкт-Петербурге – читайте здесь.  

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Евгений Пустовой # Фотофакт

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