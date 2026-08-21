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Новости по тегу #Свадьба

Роналду после свадьбы с Джорджиной Родригес отличился в матче против «Эр-Рияда»
21 августа 2026 19:06

Роналду после свадьбы с Джорджиной Родригес отличился в матче против «Эр-Рияда»

Свадьба в прямом эфире! 3 июля в выездной студии СТВ зарегистрировали брак
03 июля 2026 14:21

Свадьба в прямом эфире! 3 июля в выездной студии СТВ зарегистрировали брак

В Беларуси набирают популярность юбилейные бракосочетания в ЗАГСе
01 февраля 2026 08:22

В Беларуси набирают популярность юбилейные бракосочетания в ЗАГСе

Счастье, проверенное временем – супруги Синельниковы из Минска отметили изумрудную свадьбу
03 января 2026 08:45

Счастье, проверенное временем – супруги Синельниковы из Минска отметили изумрудную свадьбу

На чём нельзя экономить при подготовке к свадьбе – объяснила организатор
31 октября 2025 16:17

На чём нельзя экономить при подготовке к свадьбе – объяснила организатор

Катафалк и стриптиз невесты – рассказываем о самых эпатажных свадьбах
31 октября 2025 16:16

Катафалк и стриптиз невесты – рассказываем о самых эпатажных свадьбах

В какие свадебные приметы молодожёны верят до сих пор? Рассказываем о самых популярных
31 октября 2025 16:16

В какие свадебные приметы молодожёны верят до сих пор? Рассказываем о самых популярных

В чём смысл венчания – объяснил настоятель храма
31 октября 2025 16:15

В чём смысл венчания – объяснил настоятель храма

Почему обручальные кольца носят на безымянном пальце левой руки? Объяснила эзотерик
31 октября 2025 16:15

Почему обручальные кольца носят на безымянном пальце левой руки? Объяснила эзотерик

Свадьбы разных столетий! Выставку «Вясельная мода» открыли в Гродно
29 сентября 2025 07:03

Свадьбы разных столетий! Выставку «Вясельная мода» открыли в Гродно

Один человек погиб. В США неизвестный открыл стрельбу на свадьбе
21 сентября 2025 14:32

Один человек погиб. В США неизвестный открыл стрельбу на свадьбе

Фаер-шоу – о новых трендах на свадебные торты поговорили с кондитером
18 июня 2025 14:55

Фаер-шоу – о новых трендах на свадебные торты поговорили с кондитером