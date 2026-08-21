Новости по тегу #Свадьба

Португальский нападающий клуба «Аль-Наср» забил первый гол после свадьбы.
Семья – это опора страны и главная хранительница наших традиций.
Семейные пары обмениваются кольцами, отмечая как небольшие даты, так и крупные юбилеи.
Традиция отмечать юбилеи набирает популярность. Только в 2025-м в Минске круглые даты отпраздновали 27 пар, 10 из них отметили золотой юбилей – 50 лет совместной жизни.
«Лучше взять хорошего специалиста и он для вас все подберет. Вам не нужно будет переживать о том, что у вас что-то будет не предусмотрено либо плохо сделано».
На свое бракосочетания пара прибыла на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». Торжественные мероприятия завершились застольем, где гвоздем программы стал стриптиз в исполнении невесты.
Свадебные приметы – тайный код будущего семьи. Возможно, это просто психологическая опора. Но если это действует, то пусть будет.
«Венчание – это чрезвычайно красивый и важный обряд нашей церкви, в котором призывается благословение Божие на будущую семью».
Кольца были придуманы в Древнем Египте. Было такое понятие, как вена любви. Считалось, что вена любви – на левой руке на безымянном пальце.
Представлены роскошные платья ручной работы, обручи с фатой, гребни, серьги, бусы, а также церковные короны для венчания.
Нападавшего задержали, его мотивы расследуются.
Торт перекрывают пиробумагой и поджигают. С ним абсолютно ничего не происходит. Просто эффектное появление перед гостями.
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