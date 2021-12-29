Прямой эфир

Атмосфера присутствует везде. Почему не надо отчаиваться, если не успел домой к бою курантов?

29 декабря 2021 20:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Уже завершаются последние приготовления к встрече Нового года. Но даже в эту волшебную зимнюю пору не обойтись без важных дел. Многие в новогоднюю ночь отправятся на работу, а для кого-то 31 декабря – это еще и важная дата в биографии. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:  
Хорошо, кто сознательно выходит на работу, знает, что у него работа, дежурство. Но ведь есть люди, которые куда-то опоздали или, волей случая, оказались на улице. Выглядываешь в окно и думаешь: «Человек спешил домой встретить Новый год, и не успел». Вот есть такие истории, может быть, когда люди просто случайно оказывались на улице?  

Атмосфера присутствует везде. Почему не надо отчаиваться, если не успел домой к бою курантов?-1

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:  
Я думаю, что это судьба, и в этом ничего плохого нет. Потому что, в принципе, в эти минуты определенная атмосфера еще даже в канун Нового года присутствует везде. На улице это украшения, елки, огоньки, которые мы видим из окон. Конечно же, это в душе каждого человека. Закладывается это, наверное, с детства. И это здорово.  

Может ли Дед Мороз виртуально поздравить детей – подробнее здесь.  

# Новый год # общество # Наталья Надольская # Анастасия Швайбович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вадим Гигин: «Лукашенко стал ньюсмейкером уже не просто национального, регионального масштаба. А мирового»
29 декабря 2021 20:28

Вадим Гигин: «Лукашенко стал ньюсмейкером уже не просто национального, регионального масштаба. А мирового»

Во Дворце Республики вручили государственные награды. Кого особенно отметил Роман Головченко?
29 декабря 2021 20:27

Во Дворце Республики вручили государственные награды. Кого особенно отметил Роман Головченко?

Вопросы есть, их необходимо решить. В Совете Республики прошла встреча Натальи Кочановой с минскими воспитателями
29 декабря 2021 20:20

Вопросы есть, их необходимо решить. В Совете Республики прошла встреча Натальи Кочановой с минскими воспитателями