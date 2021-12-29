Атмосфера присутствует везде. Почему не надо отчаиваться, если не успел домой к бою курантов?

Новости Беларуси. Уже завершаются последние приготовления к встрече Нового года. Но даже в эту волшебную зимнюю пору не обойтись без важных дел. Многие в новогоднюю ночь отправятся на работу, а для кого-то 31 декабря – это еще и важная дата в биографии. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Хорошо, кто сознательно выходит на работу, знает, что у него работа, дежурство. Но ведь есть люди, которые куда-то опоздали или, волей случая, оказались на улице. Выглядываешь в окно и думаешь: «Человек спешил домой встретить Новый год, и не успел». Вот есть такие истории, может быть, когда люди просто случайно оказывались на улице?