Александр Лукашенко о наземном метро: «Надо выскочить, допустим, за Уручье, выйти наверх и уходить в Смолевичи»

Новости Беларуси. Так зарождалась столичная подземка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

37 лет назад первые подземные электропоезда тронулись – работу начала первая линия. В декабре 90-го в транспортный ритм столицы встроилась и вторая. Третий подземный маршрут белорусы ждали с нетерпением. Открытие четырех первых станций сегодня – большой праздник. Это новая логистика, новый уровень комфорта и безопасности.

Первый рейс и первый пассажир – Президент. Неудивительно, что запуск нового тоннельного маршрута глава государства начал с рабочих вопросов.

На подходе к станции «Ковальская Слобода» Александра Лукашенко встретили люди, ответственные за транспортное будущее всей столицы. Грандиозных планов на это самое будущее у Минска немало, в том числе дальнейшее развитие подземки.

– В одну сторону пойдем или…?

– Пока мы завершаем до слуцкого выезда на кольцевой дороге, а потом будем двигаться в обратную сторону.

– Это мы закупали, машину просили.

– «Палессе».

– Ну, машина вам здорово помогла, да?

Леонид Стухальский, генеральный директор УП «Минскметрострой»:

Конечно, она в пять раз увеличила производительность по сравнению с обычными нашими щитами.

Открытие третей линии метрополитена – хороший повод для Президента проконтролировать, чем живет и дышит столица. Рабочий разговор с руководством города затронул зарплаты, работу промышленности, инфраструктуру. Блиц от главы государства для мэра Минска сюрпризом не стал, показатели на хорошем уровне.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

По ценам по продовольственным товарам – 102,7 по 9 месяцам. Планируем до конца года, что 103,2 мы удержим, введем постоянный контроль. Сейчас очень хорошо ярмарки пошли. Там очень дешевая продукция, мы продолжаем их проводить, люди идут и…

– Молодцы, ярмарки надо проводить.

– Пенсионерам и инвалидам доставка на дом, наши подразделения, БРСМ помогают, развозим домой, техникой помогаем.

– Обязательно надо помочь пенсионерам, ветеранам. Это наша опора, они в данный момент оказались нашей опорой. Поэтому пенсионеров, ветеранов… Вот я вчера подписал указ о повышении им хоть немножко, но пенсии, чтобы реальные пенсии не упали. Так?

– Да.

– Поэтому пенсионеры – это святое. Они не могут уже себе заработать больше денег. Они уже выработали свой срок, они выработались вообще. Поэтому мы их как-то должны поддерживать, как бы ни было тяжело.

Но вернемся к главному событию дня. Третью ветку столичного метро открывают четыре из 17 станций: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь». Следующий этап – слуцкое направление, где уже ведутся строительные работы. В 2023-2024 годах метрострой двинется в сторону Зеленого Луга. В долгосрочной перспективе неплохо продлить первую синюю ветку в смолевичском направлении.

Вместе с масштабным подземным апгрейдом Президент поручил продумать варианты строительства в Минске наземного метро.