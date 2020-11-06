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Александр Лукашенко о наземном метро: «Надо выскочить, допустим, за Уручье, выйти наверх и уходить в Смолевичи»

06 ноября 2020 19:45
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Новости Беларуси. Так зарождалась столичная подземка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко о наземном метро: «Надо выскочить, допустим, за Уручье, выйти наверх и уходить в Смолевичи»-1

37 лет назад первые подземные электропоезда тронулись – работу начала первая линия. В декабре 90-го в транспортный ритм столицы встроилась и вторая. Третий подземный маршрут белорусы ждали с нетерпением. Открытие четырех первых станций сегодня – большой праздник. Это новая логистика, новый уровень комфорта и безопасности.

Александр Лукашенко о наземном метро: «Надо выскочить, допустим, за Уручье, выйти наверх и уходить в Смолевичи»-4

Первый рейс и первый пассажир – Президент. Неудивительно, что запуск нового тоннельного маршрута глава государства начал с рабочих вопросов.

Александр Лукашенко о наземном метро: «Надо выскочить, допустим, за Уручье, выйти наверх и уходить в Смолевичи»-7

На подходе к станции «Ковальская Слобода» Александра Лукашенко встретили люди, ответственные за транспортное будущее всей столицы. Грандиозных планов на это самое будущее у Минска немало, в том числе дальнейшее развитие подземки.

Александр Лукашенко о наземном метро: «Надо выскочить, допустим, за Уручье, выйти наверх и уходить в Смолевичи»-10

– В одну сторону пойдем или…? 
– Пока мы завершаем до слуцкого выезда на кольцевой дороге, а потом будем двигаться в обратную сторону. 
– Это мы закупали, машину просили. 
– «Палессе». 
– Ну, машина вам здорово помогла, да?

Александр Лукашенко о наземном метро: «Надо выскочить, допустим, за Уручье, выйти наверх и уходить в Смолевичи»-13

Леонид Стухальский, генеральный директор УП «Минскметрострой»:
Конечно, она в пять раз увеличила производительность по сравнению с обычными нашими щитами.

Александр Лукашенко о наземном метро: «Надо выскочить, допустим, за Уручье, выйти наверх и уходить в Смолевичи»-16

Открытие третей линии метрополитена – хороший повод для Президента проконтролировать, чем живет и дышит столица. Рабочий разговор с руководством города затронул зарплаты, работу промышленности, инфраструктуру. Блиц от главы государства для мэра Минска сюрпризом не стал, показатели на хорошем уровне.

Александр Лукашенко о наземном метро: «Надо выскочить, допустим, за Уручье, выйти наверх и уходить в Смолевичи»-19

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
По ценам по продовольственным товарам – 102,7 по 9 месяцам. Планируем до конца года, что 103,2 мы удержим, введем постоянный контроль. Сейчас очень хорошо ярмарки пошли. Там очень дешевая продукция, мы продолжаем их проводить, люди идут и… 
– Молодцы, ярмарки надо проводить. 
– Пенсионерам и инвалидам доставка на дом, наши подразделения, БРСМ помогают, развозим домой, техникой помогаем. 
– Обязательно надо помочь пенсионерам, ветеранам. Это наша опора, они в данный момент оказались нашей опорой. Поэтому пенсионеров, ветеранов… Вот я вчера подписал указ о повышении им хоть немножко, но пенсии, чтобы реальные пенсии не упали. Так? 
– Да. 
– Поэтому пенсионеры – это святое. Они не могут уже себе заработать больше денег. Они уже выработали свой срок, они выработались вообще. Поэтому мы их как-то должны поддерживать, как бы ни было тяжело.

Александр Лукашенко о наземном метро: «Надо выскочить, допустим, за Уручье, выйти наверх и уходить в Смолевичи»-22

Но вернемся к главному событию дня. Третью ветку столичного метро открывают четыре из 17 станций: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь». Следующий этап – слуцкое направление, где уже ведутся строительные работы. В 2023-2024 годах метрострой двинется в сторону Зеленого Луга. В долгосрочной перспективе неплохо продлить первую синюю ветку в смолевичском направлении.

Александр Лукашенко о наземном метро: «Надо выскочить, допустим, за Уручье, выйти наверх и уходить в Смолевичи»-25

Вместе с масштабным подземным апгрейдом Президент поручил продумать варианты строительства в Минске наземного метро.

Александр Лукашенко о наземном метро: «Надо выскочить, допустим, за Уручье, выйти наверх и уходить в Смолевичи»-28

– Надо сейчас осваивать наземное метро.
– Опыт мировой есть, допустим, в Мюнхене подземное метро выходит на поверхность и дальше идет как обычная электричка. Мы проработали возможность реализации такого проекта. Поэтому мы, в принципе, можем выходить за кольцевую дорогу и идти на города-спутники, если это нужно.
– Это нужно. Нам надо выскочить, допустим, за Уручье, выйти наверх и уходить в Смолевичи.

Александр Лукашенко о наземном метро: «Надо выскочить, допустим, за Уручье, выйти наверх и уходить в Смолевичи»-31

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# Минское метро # общество # Александр Лукашенко # Леонид Стухальский # Владимир Кухарев # Фотофакт

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