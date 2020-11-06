Александр Лукашенко: моя мечта – хотя бы начать мегапроект по строительству четвертой линии метрополитена

Новости Беларуси. Третью ветку метро открыли 6 ноября в Минске. Участие в церемонии принял Президент Беларуси, отметив, что это, несомненно, исторический момент для нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства отметил, что это лишь начало. Минск развивается, значит развиваться должна и подземка.

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