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Александр Лукашенко: моя мечта – хотя бы начать мегапроект по строительству четвертой линии метрополитена

06 ноября 2020 10:37
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Новости Беларуси. Третью ветку метро открыли 6 ноября в Минске. Участие в церемонии принял Президент Беларуси, отметив, что это, несомненно, исторический момент для нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства отметил, что это лишь начало. Минск развивается, значит развиваться должна и подземка.

Александр Лукашенко: разумные люди хотят безопасности, стабильности и спокойных перемен

Александр Лукашенко: моя мечта – хотя бы начать мегапроект по строительству четвертой линии метрополитена-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Моя мечта – может быть, хотя бы начать мегапроект по строительству четвертой линии метрополитена – кольцевой, которая разгрузит Минскую кольцевую автодорогу. Благодаря этому в обозримой перспективе будут созданы полноценные транспортно-пересадочные узлы между всеми видами городского и пригородного транспорта. Я думаю, вы знаете об этой идее, ну и давно поручено разработать этот проект.

Третья ветка метро, детские сады и новый корпус онкодиспансера. Что в Беларуси открывают к 7 ноября?

Александр Лукашенко: моя мечта – хотя бы начать мегапроект по строительству четвертой линии метрополитена-4

Столичный метрополитен насчитывает 37 лет истории. Сначала появилась синяя ветка от станции метро «Институт культуры» до «Московской». Со временем построили и Автозоводскую линию. Сегодня вот еще одна – третья, которая носит название «Зеленолужская». Четыре новые станции для пассажиров откроются в праздничный день 7 ноября.

# Минское метро # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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