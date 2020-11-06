Буквально через месяц после ухода со сцены умер Михаил Жванецкий

На 87-м году жизни скончался известный писатель-сатирик Михаил Жванецкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Говорят, истинный гений всегда самоироничен, и вот этого качества Жванецкому всегда хватало с лихвой. Буквально месяц назад артист заявил о своем намерении уйти со сцены. Ведь, по его словам, «стареть нужно дома».