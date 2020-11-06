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Буквально через месяц после ухода со сцены умер Михаил Жванецкий

06 ноября 2020 18:36
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На 87-м году жизни скончался известный писатель-сатирик Михаил Жванецкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Буквально через месяц после ухода со сцены умер Михаил Жванецкий-1

Говорят, истинный гений всегда самоироничен, и вот этого качества Жванецкому всегда хватало с лихвой. Буквально месяц назад артист заявил о своем намерении уйти со сцены. Ведь, по его словам, «стареть нужно дома».   

Буквально через месяц после ухода со сцены умер Михаил Жванецкий-4

Народный артист Украины и России Михаил Жванецкий родился в Одессе в семье врачей, а писать начал еще в студенческие годы. С тех пор он стал автором сотен миниатюр и монологов, любимых всеми.  

# Некролог # общество # Михаил Жванецкий # Фотофакт

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