Александр Лукашенко: была идея в середине 90-х прекратить в Минске существование метрополитена

Несмотря на непростые для мира времена, мы не откладываем в долгий ящик комфорт белорусов, не тянем с проектами, от которых зависит качество жизни в стране. Хотя, вспоминает Президент, в разное время от больших идей и желаний белорусам «шептали» отказаться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Была идея – это середина 90-х, после распада Союза, тяжело было – прекратить в Минске существование метрополитена. Мне было не до этого. Вы знаете, какие проходили тогда события, нынешние рядом не стояли.

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И вот где-то в 2010 году вернулись к этой идее: что будем делать? Потихоньку как-то ковырялись. Я ходил на субботники в метро для того, чтобы вас поддержать, ну, может быть, ваших родителей. И в 2012 году мы потихоньку-потихоньку подошли к «Малиновке». Тогда был серьезно поставлен вопрос: а что дальше? Две линии построили, и основные станции были построены в те тяжелейшие времена. И тогда мной было принято решение, которым я горжусь до сих пор. Я сказал: метро у нас будет, метрострой мы разрушать не будем.