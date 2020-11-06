Александр Лукашенко: «Гарантирую вам новые выборы тогда, когда вы примете решение. Гарантирую»

Новости Беларуси. Большое видится на расстоянии – именно так сегодня можно сказать о крупных проектах, которые белорусы довели до конца, которые со дня на день включатся в промышленность, экономику, инфраструктуру страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И если результат этой титанической работы очевиден всем, то оценить силы, которые были вложены во всебелорусские стройки, сможет только сам народ. Очевидно, этот народ не позволит диктовать условия или советовать Беларуси, как жить.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Запомните одно: везде хорошо, где нас нет. Я хочу, чтобы вы жили на своей земле, а если и под землей, то в своем метро. И никто не вправе сделать нас своим придатком. Александр Лукашенко в метро: хочу поблагодарить за эстетику оформления станций и глубокий смысл, заложенный в их облик И на злобу дня: некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы тогда, когда вы примете решение. Гарантирую. Немцы вчера озаботились, аж в парламенте своем приняли решение для нас, белорусов. Вы сначала у себя разберитесь, в Польше разберитесь, она поближе. И самое главное: потребуют ли они от американцев провести новые, повторные выборы? Я посмотрю, как немцы потребуют от американцев провести новые выборы.