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В зоопарке Гродно очень неожиданно родился львёнок. Посмотрите на малышку Джину

06 ноября 2020 18:38
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Новости Беларуси. В Гродненском зоопарке впервые в истории родился львенок. Малышка здорова и активна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зоопарке Гродно очень неожиданно родился львёнок. Посмотрите на малышку Джину-1

Правда, через 10 дней львенка пришлось разлучить с мамой – та не могла самостоятельно прокормить девочку. Сотрудники зоопарка вовремя заметили перемены в поведении взволнованной хищницы, и теперь докармливают подопечную из бутылочки по часам.   

В зоопарке Гродно очень неожиданно родился львёнок. Посмотрите на малышку Джину-4

Уже после еды – обязательный массаж животика. Сегодня в рацион маленького хищника входят не только козье молоко и творог, который делают сами работники, но и мясная косточка перед сном.  

В зоопарке Гродно очень неожиданно родился львёнок. Посмотрите на малышку Джину-7

Событие стало неожиданностью для всех специалистов зоопарка, ведь родители малышки уже в солидном возрасте: льву Джонни 8 лет, а львице Персее 11. Кстати, еще весной наш канал рассказывал о том, как царь зверей начал красиво ухаживать за своей избранницей.  

В зоопарке Гродно очень неожиданно родился львёнок. Посмотрите на малышку Джину-10

Елена Комарец, ветеринарный врач Гродненского зоопарка:
Результата не было, поэтому мы решили все-таки, что в силу возраста животные у нас размножаться не будут.

В зоопарке Гродно очень неожиданно родился львёнок. Посмотрите на малышку Джину-13

И когда заведующая наша секцией хищными пришла на утренний обход, как обычно, она даже не сразу поняла. Она только поняла, что там что-то шевелится возле львицы.  

В зоопарке Гродно очень неожиданно родился львёнок. Посмотрите на малышку Джину-16

И, конечно, начала присматриваться в шоке, что такое. Когда пришло осознание, что это львенок, это шок был. Это был шок, восторг.   

В зоопарке Гродно очень неожиданно родился львёнок. Посмотрите на малышку Джину-19

Сразу же куча вопросов, как там все обезопасить, как все организовать, чтобы лишний раз не нервировать, не травмировать психику. Ходили на цыпочках, конечно, пылинки сдували со львицы.  

В зоопарке Гродно очень неожиданно родился львёнок. Посмотрите на малышку Джину-22

Кличку маленькой львице придумывали всем зоопарком. В итоге назвали Джина, как производное от имени отца. Сейчас малышка на карантине, но скоро ее смогут увидеть и посетители.   

В зоопарке Гродно очень неожиданно родился львёнок. Посмотрите на малышку Джину-25

Случаи размножения львов в неволе крайне редки и происходят только если животные чувствуют себя максимально комфортно и безопасно.   

# Зоопарк # общество # Елена Комарец # Фотофакт

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