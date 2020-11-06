В зоопарке Гродно очень неожиданно родился львёнок. Посмотрите на малышку Джину

Новости Беларуси. В Гродненском зоопарке впервые в истории родился львенок. Малышка здорова и активна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правда, через 10 дней львенка пришлось разлучить с мамой – та не могла самостоятельно прокормить девочку. Сотрудники зоопарка вовремя заметили перемены в поведении взволнованной хищницы, и теперь докармливают подопечную из бутылочки по часам.

Уже после еды – обязательный массаж животика. Сегодня в рацион маленького хищника входят не только козье молоко и творог, который делают сами работники, но и мясная косточка перед сном.

Событие стало неожиданностью для всех специалистов зоопарка, ведь родители малышки уже в солидном возрасте: льву Джонни 8 лет, а львице Персее 11. Кстати, еще весной наш канал рассказывал о том, как царь зверей начал красиво ухаживать за своей избранницей.

Елена Комарец, ветеринарный врач Гродненского зоопарка:

Результата не было, поэтому мы решили все-таки, что в силу возраста животные у нас размножаться не будут.

И когда заведующая наша секцией хищными пришла на утренний обход, как обычно, она даже не сразу поняла. Она только поняла, что там что-то шевелится возле львицы.

И, конечно, начала присматриваться в шоке, что такое. Когда пришло осознание, что это львенок, это шок был. Это был шок, восторг.

Сразу же куча вопросов, как там все обезопасить, как все организовать, чтобы лишний раз не нервировать, не травмировать психику. Ходили на цыпочках, конечно, пылинки сдували со львицы.

Кличку маленькой львице придумывали всем зоопарком. В итоге назвали Джина, как производное от имени отца. Сейчас малышка на карантине, но скоро ее смогут увидеть и посетители.