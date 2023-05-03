«Все к этому готовятся, и не только Украина». Чего ожидать от контрнаступления киевского режима?

Григорий Азаренок, СТВ:

До этого еще несколько сбивали.

Андрей Лазуткин:

Наша задача – быть готовыми к любым сценариям, потому что это не вопрос нападения на Беларусь, но вопрос того, что всегда повышаются риски, когда идут интенсивные боевые действия. Второй момент: полезут ли наши украинские братья в Брянскую, в Курскую или Белгородскую области? Конечно, нас Брянщина интересует больше всего, потому что помните этот поезд, который недавно подрывали. Хорошего там мало. Но по косвенным признакам можно сказать, что, скорее всего, все-таки не полезут. Они больше информационно давят, чем реально готовятся. Но тем не менее угроза есть и такая. Мы помним рейд на Брянщину, помним, что они делали. То есть всегда есть некое, как и в мирной жизни, разделение труда. Есть диверсионные группы, они делают вот это, есть в тылу какая-то группа, она делает вот это, регулярная армия выполняет третью задачу. Поэтому если боевые действия будут вестись интенсивно, то и эти мероприятия тоже будут проводиться комплексно. Это касается и ситуации внутри страны. Чтобы все это работало с точки зрения Украины или западных спецслужб, надо все делать одновременно. То есть создавать риски и в Беларуси, и на приграничных территориях России, и на самих территориях. Поэтому мы видим рост терактов, видим, что происходило в Москве, например. Идет уже психологическая подготовка. Поэтому посмотрим, но все к этому готовятся, и не только Украина.

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