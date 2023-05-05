Педагоги, медики, артисты, учёные – во Дворце Независимости Президент вручал награды белорусам

Новости Беларуси. Александр Лукашенко в преддверии Дня Победы вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это мероприятие накануне важного майского праздника стало давней традицией. На торжественную церемонию во Дворец Независимости сегодня, 5 мая, пригласили несколько десятков человек. К счастью, большинство из них пережили радость именно трудовых побед и представляют самые мирные профессии. Наград и почетных званий удостоены учителя и врачи, юристы, строители, промышленники и даже целое предприятие – производитель молочной продукции. И это далеко не весь список. Кто получил благодарность от Президента за самоотверженную работу на благо родной страны – в материале нашего политического обозревателя Алены Сыровой.

В своем неизменном красном шарфе, по которому всегда можно узнать его, народного художника Беларуси, скульптора, Иван Миско сегодня во Дворце Независимости. Свою очередную награду через несколько мгновений он получит из рук Президента, но, как истинный художник, прежде отметит все детали. И космическую экспозицию, и день, в который проходит торжественная церемония – преддверие Дня Победы, для человека, прошедшего войну, особое время. И, конечно, локация.

Иван Миско, скульптор, народный художник Беларуси:

Моя жизнь – это творчество, моя жизнь – это радость, вдохновение. Вдохновение получаешь от многого, от того, что ты видишь. И сегодня, посетив этот Дворец, а мы республиканским монументальным советом все это принимали, а было очень много. Когда это все строилось, проходило оформление, эта подборка цветовой гаммы, дизайн. Поэтому мне все это знакомо. Я сегодня вижу плоды наших художников, спасибо им!

В преддверие Дня Победы принято вручать награды, чтить тех, кто своим трудом и службой не обесценивает, напротив, славит подвиг наших предков. На сцене ли, как, например, Владислав Плиговка (с этого дня заслуженный артист Беларуси), или у школьной доски, как Жанна Жадейко, заслуженный учитель страны, делает свое дело не для галочки, а по совести.

В зале торжественных церемоний Дворца Независимости сегодня, если хотите, вся страна – педагоги и медики, ученые и артисты, военные и ветераны, руководители предприятий и механизаторы. Белорусы, умеющие трудиться и точно знающие, что делают это не зря. И дело здесь не в наградах.

Валерий Якубич, тракторист-машинист ОАО «АгроНива»:

Ну, пошел я в ПТУ-158, выучился. После армии был водителем, потом стал механизатором – и все. Больше 30 лет уже так работаю. Заготавливаю корма летом, зимой на ферме работаю, на тракторе.

– Ни разу не пожалели?

– Бывает, жалею. Бывает, и нет.