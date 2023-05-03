Британия, США, Франция, Китай – что они хотят от России в СВО? Рассказал Андрей Лазуткин

Андрей Лазуткин, политолог:

Такое впечатление, что против нас один противник. Против нас, условно, 4-5 противников, и у каждого их них просчитана какая-то реакция на такого рода теракт. Американцев, допустим, устроит, если Россия откажется от переговоров и продолжит воевать. Британцев, может быть, устроит, если Россия применит тактическое ядерное оружие, может, они этого хотят, чтобы ухудшить ситуацию, чтобы на таком удобном полигоне отработать ведение локальной ядерной войны. Такое может быть. Китайцы как на это смотрят? Думаю, им не нужны ни контрнаступление, ни тактическое ядерное оружие, ни вообще какое-то обострение. Они говорят: все, давайте заканчивать завтра хотя бы, мы уже со всеми договорились, давайте завершать.

Григорий Азаренок, СТВ:

Это будет триумф китайской дипломатии в таком случае.

Андрей Лазуткин:

Французские друзья. Посмотрите, Макрон съездил в Китай и заткнулся. Что они до этого рассказывали – на это было страшно смотреть. Но потом французские братья говорят: давайте договариваться, соглашение, мир, мы не хотим с американцами дружить. То есть Китай – это очень важный фактор. Почему Россия не бьет по этим центрам решения? Я думаю, что действия еще согласовываются с китайской стороной, потому есть уже доверительные отношения, которые они явно не хотят терять. Я думаю, что, когда будет выработана совместная позиция, Россия ответит, но так, чтобы это не ухудшило и без того, мягко говоря, плохое положение. Мы что, хотим ядерную войну устроить на почти своей территории? Это же чудовищно по рискам.

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