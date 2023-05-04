«Делать было просто нечего». Рачиловский о том, почему выходили на протесты в 2020-м

Григорий Азаренок, СТВ: Мы прекрасно помним, что нам пытались поставить в герои деятелей, которые пошли служить Гитлеру. Мы прекрасно знаем. Как до 1994 года сюда приезжали, кто там в Америке осел. Но Президент сразу все это вышвырнул, вернул наши исторические символы. Интересно, с 2020 года танковые клинья Вайнштейна на нас пошли. Это был год 75-летия Победы. Мы единственные тогда провели парад, не испугавшись этого коронапсихоза, маразма. Я помню тот мощный дух, когда Беларусь вопреки всему гнет свою линию. Как настоящий наследник победителей. Потом этот БЧБ-мятеж, там сразу пошла война исторических символов. Я прекрасно помню, как 22 марта Президент был в «Хатыни», а эти 25-го попытались что-то выплюнуть из себя, и у них ничего не получилось. И везде идет это противостояние. Они не зря на стелу «Минск – город-герой» пытались притянуть свой БЧБ-флаг, не зря площадь Победы обернули этой БЧБ-тряпкой, потом спустились в мемориал «Яма», где были расстреляны евреи, спели там песню Натальи Арсеньевой, которая была нацистской женой начальника местной полиции. Спели песню того человека, который фактически их убивал. Эта война исторических символов продолжается и сейчас. И мы на правильной стороне истории.

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Сегодня, безусловно, есть такая борьба. Когда они в 2020 году хотели прийти к реликвии нашей страны – музею истории ВОВ, к стеле, к этому святому месту, они хотели показать, что если они это место возьмут, если за это место никто не будет сражаться, то белорусы потеряли бы свой уникальный код, свои корни. Но у них этого не получилось и ни в каком случае не получилось бы, хоть бы их там 3 тысячи пришло, 20 тысяч пришло. Сколько они там себе нарисовали? Миллионы. Хоть бы там миллионы пришли, все равно у них бы этого не получилось. Но самое страшно, что тезисы, которые распространяют Telegram-каналы про историческую память, – это действительно фальсификация истории. Молодежь обладает клиповым мышлением. Они их читают, верят и уже не вдаются в подробности. Они думают, что БЧБ-тряпку придумали в XII-XV веках, что там Ягайло, Витовт скакали с этим флагом и доносили какие-то великие тезисы. Они думают, что этот флаг был оттуда, они не знают, что этот флаг был придуман в начале XX века. Они даже минимально не владеют историческими знаниями, ходили и рассказывали, что мы потомки шляхты, великих панов.

Григорий Азаренок:

Иногда ты смотришь на них и думаешь: вы бы в Речи Посполитой дальше свинарника не существовали бы.

Никита Рачиловский:

Они верят в такие исторические символы, как герб «Погоня», флаг БЧБ. Они думают, что это исторические символы, которые всегда были у белорусов, но они не знают, что это просто выдумка, это фальшивка, просто бутафория. Человек, который поддается под это влияние, сам себя позорит своим незнанием истории, тем, что он предал свою родную землю, свой государственный флаг, под которым он родился, под которым растут его друзья, под которым его родители стали успешными людьми, потому что сильная социальная политика, у молодежи все есть, она зажралась, ей этого мало, она начинает выходить, показывать свое «Я». Им мало бесплатного обучения, медицины, получения хорошего образования, спокойной и чистой страны. Им нужно выйти на протесты, режим свергнуть, потому что они такие великие революционеры, которые хотят перемен. А потому что зажрались, у них все было, захотели еще больше. От скуки, делать было просто нечего.

Читайте также:

Британия, США, Франция, Китай – что они хотят от России в СВО? Рассказал Андрей Лазуткин

«Все к этому готовятся, и не только Украина». Чего ожидать от контрнаступления киевского режима?

«Главная их идеология – уничтожить Россию». Какой идеологии придерживаются ВСУ?