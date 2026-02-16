С ароматом блинов и материнской любовью! Масленичная неделя стартовала в войсковой части Могилёва

С размахом дали старт масленичной недели в Могилеве в войсковой части 6713 внутренних войск. В этом году там решили не ограничиваться традиционным праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главным сюрпризом для срочников стал приезд мам, и держали это в тайне до последнего.

Чтобы обнять своего солдата, Нине Борисовне пришлось осилить маршрут с двумя пересадками, а потом с полной сумкой домашней выпечки совершить настоящий марш-бросок. Все ради любимого внука. Неожиданно бабушку солдата позвали на Масленицу. И, конечно, она приехала не с пустыми руками.

Нина Мостовая, бабушка военнослужащего:

Сала нажарила, как обычно, с лучком, блинчиков. Тонких, толстых блинов напекла. Варенье поречковое привезла.

Все с сохранением военной тайны. Никаких звонков и намеков. Впервые в войсковой части 6713 решили устроить срочникам не просто праздник с блинами, а встречу, которая стала полной неожиданностью. Главный сюрприз – мамы. Они приехали к сыновьям и секрет хранили до последнего. Ни одна не проронила ни слова. Домашние пироги, блины и глаза солдат, которые вдруг снова стали просто мальчишками. Получилось очень трогательно и по-настоящему тепло.

Держали в тайне, приехали неожиданно. Конечно, чувствовал. Чувствовал этот сюрприз. Сюрприз, я считаю, удался.

Масленица, считаю, праздник семейный. И увидеть их в этот праздник тут, в армии, очень было приятно.

Организатором этого вкусного сюрприза выступил Белорусский союз женщин. Тут блины всех цветов. Желтые, зеленые, розовые, со шпинатом, со свекольным и морковным соком, с топинамбуром, с начинками: от икры до грибов. А на десерт блины-суши и торт из блинов. Пироги от родителей этот и без того щедрый стол сделали еще вкуснее и сытнее вдвое.

Ирина Сапроненко, председатель первичной организации Белорусского союза женщин войсковой части 6713:

В нашей бригаде проходят службу военнослужащие из различных уголков нашей прекрасной Родины. И мы решили передать им частичку малой Родины, заботу, тепла, любви через наши угощения. Поэтому военнослужащие женщины совместно с родителями испекли более тысячи блинов.

Но не едой единой. После сытного застолья солдаты с гостями вышли на плац, где развернулись настоящие народные гуляния. Юлия Мычка, корреспондент:

Масленица это не только сытные блины, но еще и прекрасные забавы. Тут весело и здорово!