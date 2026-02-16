«Экзамен» для военных! Как в Беларуси проходит очередной этап проверки боеспособности армии?

В режиме постоянной готовности. 16 февраля в Вооруженных Силах начался очередной этап масштабной проверки боеспособности по поручению Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В боевую готовность приведены управление и подразделения Западного оперативного командования. Речь о комплексной оценке – от работы командиров до состояния техники. В воинские части направляют и призванных из запаса, чтобы проверить, насколько слаженно система работает в условиях доукомплектования. Военнослужащие и резервисты проходят занятия по огневой и медицинской подготовке. Отдельный акцент сделан на современных вызовах: противодействие диверсионным группам и беспилотной авиации, устойчивость подразделений в условиях, максимально приближенных к боевым. Несмотря на морозы, испытания проходят ежедневно и сразу в нескольких регионах страны. Подробности у наших корреспондентов.

По своей сложности это задание мало чем уступает условиям реального боя. Первая цель появляется всего на 30 секунд – промедление недопустимо. Сразу после выстрела – смена позиции для следующей мишени. Под прицелом – боевая машина условного противника. И финал – поразить из автомата отходящую пехоту. Экзамен сдан на «отлично» только тогда, когда соблюдены все три условия.

Военнослужащий сил специальных операций:

Сегодня великолепный день, нет ветра. Стрельба будет отличной, выложимся на полную.

8 патронов и 3 мишени. Погода в этот раз на стороне военнослужащих: ясно и безветренно. Звездочка в этой задаче – все мишени на разных дистанциях – от 200 до 350 метров.

Знать бойцам надо и теорию, и нормативы по разборке-сборке оружия. Все должно быть отработано – «хоть разбуди ночью, но выполни». Впереди – работа экипажей боевых машин. Также контрольные стрельбы пройдут в темное время суток.

Командир гаубичной батареи:

Каждый военнослужащий сил специальных операций может выполнить любую задачу лучше результатов, которые написаны в нормативных актах. Выше, чем на оценку «отлично». Это реально. Мы сейчас показываем такие результаты. В подразделениях принято, что мы раз в месяц сдаем командиру бригады нормативы, которые сейчас сдаем. В подразделениях, как мое, сдаем раз в неделю, мы на опыте и готовы к любой проверке в любое время. Ровно неделю назад 38-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада получила распоряжение перейти в высшую степень боевой готовности. Тогда военнослужащие как раз находились с полевым выходом на полигоне для отработки навыков на практике. С тех пор подразделения ежедневно сдают экзамены – на тактику, огневую выучку, силу и выносливость.