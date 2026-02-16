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Почему асфальт разрушается зимой? Узнали в «Горремавтодор Мингорисполкома»

16 февраля 2026 18:15
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Морозы и перепады температур – неизменные спутники этой зимы. Как работают городские службы в непростых условиях? Выдерживает ли инфраструктура погодные нападки? Благодаря четкому плану, который был сверстан заранее под этот сезон, даже в непростых условиях удается избегать критических проблем с покрытием, а также строительством и ремонтом инженерных конструкций. Пока у нас все по плану, в Европе чаще заучит недовольство автомобилистов качеством асфальта и тем, что восстанавливать его просто некому и не за что. О том, какая стратегия у столичных специалистов, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Как обеспечивают безопасность во время ремонта и эксплуатации путепроводов – объяснил эксперт.

Екатерина Забенько, СТВ:
Как столичные дороги переживают морозы? Стало ли больше трещин, выбоин и разрушений после оттепели?

Почему асфальт разрушается зимой? Узнали в «Горремавтодор Мингорисполкома»-2

Максим Белоус, генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
В зимний период, особенно такой неординарный для последних зим, как этот, с пониженными отрицательными температурами, асфальт становится хрупким и плохо дышит. Это вызывает определенные деформационные изменения, в частности, трещины, образования ям. Мы отслеживаем это ежедневно. Для оценки нашей работы применяем простой метод сопоставления с предыдущими периодами. Если обратиться к цифрам, то можно отметить, что за последние три года цифра общего ямочного ремонта неуклонно падает. В частности, за 2023 год весь суммарно было выполнено порядка 193 тысяч квадратных метров ямочного ремонта. В 2024 году эта цифра была уже 153. В 2025 году эта цифра составила 102 тысячи.

# Екатерина Забенько # Максим Белоус # Дороги # Ремонт

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