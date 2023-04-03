Лукашенко поставил цель – добиться миллиарда долларов в торговле с Калужской областью
Кооперация между Беларусью и Россией сейчас востребована как никогда. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Калужской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Владислав Шапша прилетел в Беларусь с большой делегацией. Это говорит о серьезных намерениях партнеров. Тем более что Калужская область – одна из самых динамично развивающихся в России. Регион лидирует по темпам роста промышленности, объему привлекаемых инвестиций, уровню внедряемых технологий. Множество проектов успешно реализованы и с белорусской стороной. К примеру, в строительной отрасли: в Калужской области нашими специалистами построены школы, детские сады и даже целые жилые кварталы. Товарооборот в 2022 году между партнерами достиг почти 654 миллионов долларов. Но это не предел, убежден Александр Лукашенко. Необходимо перешагнуть планку в миллиард долларов.
Подробнее наш политический обозреватель Евгений Пустовой.
Калужане в Беларусь не приехали – прилетели. Хотя сам регион ближе Москвы. Между нашей столицей и областным центром 2 апреля открыли авиасообщение. Символизм в том, что в День единения наших народов. Праздничный визит далеко не праздный. Президент акцентирует внимание на экономике.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Последние годы, и мы это констатируем открыто, наши страны, Россия и Беларусь, стали значительно ближе друг к другу. И не только благодаря нашим взаимоотношениям на высшем политическом уровне, но, как всегда, благодаря нашим контактам с регионами Российской Федерации. Мы начали гораздо теснее работать на уровне правительств, предприятий, организаций. Вместе искать выходы из сложившейся непростой ситуации вокруг наших стран. Это еще больше сплотило наши народы. Мы это видим. И сделало их сильнее. Убежден, что значительный вклад в рекордный товарооборот между Беларусью и Россией в 2022 году внесла также реализация договоренностей с руководителями российских регионов. Не буду скрывать: наша цель – превысить планку в один миллиард долларов в торговле и добиться полной сбалансированности (подробнее).
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