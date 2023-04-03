Лукашенко поставил цель – добиться миллиарда долларов в торговле с Калужской областью

Кооперация между Беларусью и Россией сейчас востребована как никогда. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Калужской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Владислав Шапша прилетел в Беларусь с большой делегацией. Это говорит о серьезных намерениях партнеров. Тем более что Калужская область – одна из самых динамично развивающихся в России. Регион лидирует по темпам роста промышленности, объему привлекаемых инвестиций, уровню внедряемых технологий. Множество проектов успешно реализованы и с белорусской стороной. К примеру, в строительной отрасли: в Калужской области нашими специалистами построены школы, детские сады и даже целые жилые кварталы. Товарооборот в 2022 году между партнерами достиг почти 654 миллионов долларов. Но это не предел, убежден Александр Лукашенко. Необходимо перешагнуть планку в миллиард долларов. Подробнее наш политический обозреватель Евгений Пустовой.

Калужане в Беларусь не приехали – прилетели. Хотя сам регион ближе Москвы. Между нашей столицей и областным центром 2 апреля открыли авиасообщение. Символизм в том, что в День единения наших народов. Праздничный визит далеко не праздный. Президент акцентирует внимание на экономике.