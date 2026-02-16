Какое самое большое сокровище Национальной библиотеки Беларуси? Вадим Гигин – в «Рецепте настоящего белоруса»

В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Вадим Францевич, здравствуйте. Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Здравствуйте. Александр Осенко:

Рад вас видеть у нас на площадке. Александр Осенко:

Что мы сегодня будем с вами готовить? Вадим Гигин:

Это пружанская кухня – цомбер. Александр Осенко:

Вадим Францевич Гигин – для меня это ходячая энциклопедия.

Вадим Гигин:

Я смотрел все программы «Время». Они запнулись, а я, малой, продолжил. Мне было 4 года. И этот парторг говорит: вот, учитесь у Гигина и сына, как надо. Александр Осенко:

То есть Вадим Францевич с 4 лет уже проводит политинформацию. Вадим Гигин:

Да. Александр Осенко:

А коров пасли? Вадим Гигин:

Коров не пас, но коров я умею доить. Эти женщины-казачки, аж глаза у них вылезли. Говорят: «Как ты это умеешь делать?» – «Я из Беларуси», – «А, ну вас Батька всему научит».

Александр Осенко:

Какое самое большое сокровище нашего «алмаза знаний»? Вадим Гигин:

Не только книги, но и люди, которые работают. Александр Осенко:

С чем избиратели обращаются? Говорят, Вадим Францевич, а почему вы не ходите на «Рецепт настоящего белоруса»? Ну, уже раз избиратели сказали, значит, надо идти.