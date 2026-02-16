Какое самое большое сокровище Национальной библиотеки Беларуси? Вадим Гигин – в «Рецепте настоящего белоруса»

В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси.
В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Вадим Францевич, здравствуйте.
Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:
Здравствуйте.
Александр Осенко:
Рад вас видеть у нас на площадке.
Александр Осенко:
Что мы сегодня будем с вами готовить?
Вадим Гигин:
Это пружанская кухня – цомбер.
Александр Осенко:
Вадим Францевич Гигин – для меня это ходячая энциклопедия.
Вадим Гигин:
Я смотрел все программы «Время». Они запнулись, а я, малой, продолжил. Мне было 4 года. И этот парторг говорит: вот, учитесь у Гигина и сына, как надо.
Александр Осенко:
То есть Вадим Францевич с 4 лет уже проводит политинформацию.
Вадим Гигин:
Да.
Александр Осенко:
А коров пасли?
Вадим Гигин:
Коров не пас, но коров я умею доить. Эти женщины-казачки, аж глаза у них вылезли. Говорят: «Как ты это умеешь делать?» – «Я из Беларуси», – «А, ну вас Батька всему научит».
Александр Осенко:
Какое самое большое сокровище нашего «алмаза знаний»?
Вадим Гигин:
Не только книги, но и люди, которые работают.
Александр Осенко:
С чем избиратели обращаются? Говорят, Вадим Францевич, а почему вы не ходите на «Рецепт настоящего белоруса»? Ну, уже раз избиратели сказали, значит, надо идти.
Александр Осенко:
Это очень вкусно.
Вадим Гигин:
Обращайтесь в Национальную библиотеку. У нас есть книги блюд любых кухонь.
Смотрите новый выпуск 22 февраля в 10:15 на «РТР-Беларусь».