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Какое самое большое сокровище Национальной библиотеки Беларуси? Вадим Гигин – в «Рецепте настоящего белоруса»

16 февраля 2026 19:11
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В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси.

Какое самое большое сокровище Национальной библиотеки Беларуси? Вадим Гигин – в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Вадим Францевич, здравствуйте.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:
Здравствуйте.

Александр Осенко:
Рад вас видеть у нас на площадке.

Александр Осенко:
Что мы сегодня будем с вами готовить?

Вадим Гигин:
Это пружанская кухня – цомбер.

Александр Осенко:
Вадим Францевич Гигин – для меня это ходячая энциклопедия.

Какое самое большое сокровище Национальной библиотеки Беларуси? Вадим Гигин – в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Вадим Гигин:
Я смотрел все программы «Время». Они запнулись, а я, малой, продолжил. Мне было 4 года. И этот парторг говорит: вот, учитесь у Гигина и сына, как надо.

Александр Осенко:
То есть Вадим Францевич с 4 лет уже проводит политинформацию.

Вадим Гигин:
Да.

Александр Осенко:
А коров пасли? 

Вадим Гигин:
Коров не пас, но коров я умею доить. Эти женщины-казачки, аж глаза у них вылезли. Говорят: «Как ты это умеешь делать?» – «Я из Беларуси», – «А, ну вас Батька всему научит».

Какое самое большое сокровище Национальной библиотеки Беларуси? Вадим Гигин – в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Александр Осенко:
Какое самое большое сокровище нашего «алмаза знаний»? 

Вадим Гигин:
Не только книги, но и люди, которые работают.

Александр Осенко:
С чем избиратели обращаются? Говорят, Вадим Францевич, а почему вы не ходите на «Рецепт настоящего белоруса»? Ну, уже раз избиратели сказали, значит, надо идти.

Какое самое большое сокровище Национальной библиотеки Беларуси? Вадим Гигин – в «Рецепте настоящего белоруса»-8

Александр Осенко:
Это очень вкусно.

Вадим Гигин:
Обращайтесь в Национальную библиотеку. У нас есть книги блюд любых кухонь.

Смотрите новый выпуск 22 февраля в 10:15 на «РТР-Беларусь».

# Александр Осенко # Вадим Гигин

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