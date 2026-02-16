Сколько метров асфальтового покрытия отремонтируют в 2026-м в Минске? Узнали цифру

Екатерина Забенько, СТВ: Дорожное покрытие во дворах – это ваша вотчина. В каком сейчас находится состоянии там асфальт? Когда планируется проводить ремонтные работы?

Морозы и перепады температур – неизменные спутники этой зимы. Как работают городские службы в непростых условиях? Выдерживает ли инфраструктура погодные нападки? Благодаря четкому плану, который был сверстан заранее под этот сезон, даже в непростых условиях удается избегать критических проблем с покрытием, а также строительством и ремонтом инженерных конструкций. Пока у нас все по плану, в Европе чаще заучит недовольство автомобилистов качеством асфальта и тем, что восстанавливать его просто некому и не за что. О том, какая стратегия у столичных специалистов, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

В середине февраля мы говорим не столько о качестве дорожного полотна дворовых территорий и пешеходных связей, сколько о необходимости физически пройти и проехать. Основной задачей работников жилищно-коммунального хозяйства является в первую очередь обеспечить безопасность и комфорт для наших жителей. Конечно, мы понимаем, что погодные условия, обильные осадки, перепады температур скажутся на состоянии дорожного полотна, в том числе во дворах. Мы уже спрогнозировали эту работу.

Уже сегодня в городе утвержден план на 2026 год, где определены заказчики выполнения работ, исполнители и сроки завершения. К цифрам – 390 дворов в этом году будут подвергнуты полной замене асфальтобетонного покрытия. Акцент на полную замену асфальтобетонного покрытия во дворах уже работает в Минске не первый год. Мы видим результативность.

Конечно, принято решение эти работы дальше продолжать. План составит 470 тысяч квадратных метров, из них 390 тысяч квадратных метров будет выполнено полной заменой асфальтового покрытия. Тем самым мы уходим от ямочного ремонта и видим в этом свою пользу.