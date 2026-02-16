Как обеспечивают безопасность во время ремонта и эксплуатации путепроводов – объяснил эксперт

Морозы и перепады температур – неизменные спутники этой зимы. Как работают городские службы в непростых условиях? Выдерживает ли инфраструктура погодные нападки? Благодаря четкому плану, который был сверстан заранее под этот сезон, даже в непростых условиях удается избегать критических проблем с покрытием, а также строительством и ремонтом инженерных конструкций. Пока у нас все по плану, в Европе чаще заучит недовольство автомобилистов качеством асфальта и тем, что восстанавливать его просто некому и не за что. О том, какая стратегия у столичных специалистов, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Почему асфальт разрушается зимой? Узнали в «Горремавтодор Мингорисполкома».
Екатерина Забенько, СТВ:
Используется ли на строительных объектах мониторинг, цифровые системы, чтобы работы производились эффективнее и безопаснее?
Сергей Панев, директор ГП «Гордорстрой»:
Да, широко используется. В настоящий момент по Минску 15 объектов мониторится. Мониторинговая система преднапряженного состояния рабочих поверхностей – это вертикальные датчики отклонения от вертикали и прогибов железобетонных балок, которые позволяют контролировать распределение нагрузок по пролету путепровода и прогнозировать возможные вероятные возникновения дефектов. Эта система уже отработана.
Мы сейчас повсеместно устанавливаем на каждом путепроводе, который попадает к нам в ремонт. Помимо того, эксплуатирующая организация – это «Горавтомост» – тоже самостоятельно устанавливает на своих существующих путепроводах. Те, которые сегодня вызывают определенные сомнения или вопросы в части эксплуатации. Тоже устанавливают такую систему мониторинга. Она уже опробована, работает. Онлайн поступает информация на диспетчерский пункт, который может принимать вовремя решения в части закрытия, перекрытия движения либо определения ремонта.
Подробности в видео.