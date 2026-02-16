Как обеспечивают безопасность во время ремонта и эксплуатации путепроводов – объяснил эксперт

Морозы и перепады температур – неизменные спутники этой зимы. Как работают городские службы в непростых условиях? Выдерживает ли инфраструктура погодные нападки? Благодаря четкому плану, который был сверстан заранее под этот сезон, даже в непростых условиях удается избегать критических проблем с покрытием, а также строительством и ремонтом инженерных конструкций. Пока у нас все по плану, в Европе чаще заучит недовольство автомобилистов качеством асфальта и тем, что восстанавливать его просто некому и не за что. О том, какая стратегия у столичных специалистов, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Почему асфальт разрушается зимой? Узнали в «Горремавтодор Мингорисполкома».

Екатерина Забенько, СТВ:

Используется ли на строительных объектах мониторинг, цифровые системы, чтобы работы производились эффективнее и безопаснее?