Обсуждали вопросы безопасности страны. Какие задачи поставил Лукашенко во время рабочей поездки в Брестскую область?

Новости Беларуси. Надежно защитить границу с Украиной. Такую задачу 21 января поставил Александр Лукашенко во время рабочей поездки по Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства посетил ряд военных объектов в Лунинецком районе. В фокусе внимания – вопросы безопасности страны. Главнокомандующий выслушал доклады об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне, провел совещание по укреплению военной безопасности Беларуси. Геополитическая ситуация обостряется, растет напряженность и вокруг наших рубежей, поэтому Президент убежден: Беларусь в нужный момент должна быть готова к адекватному ответу. Подробности в материале Ксении Худолей.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

Неспокойная военно-политическая обстановка в регионе, к сожалению, мало кого удивляет. Назвать глубинные причины происходящего сложно, а вот последствия очевидны. Украина, Беларусь, Казахстан – все это звенья одной, испытываемой извне, цепи. Иронично, но в мире показной демократии и лозунгов военная безопасность актуальна как никогда. «Войска будут получать дальнейшее развитие». Игорь Голуб рассказал, как Беларусь усилит военную защиту – подробнее здесь. На край брестского региона Президента привела настораживающая обстановка вокруг нашей страны. Здесь еще в ноябре 2021-го задумались об усилении защиты южных рубежей. И не прогадали. Тогда министр обороны доложил Главнокомандующему – лунинецкий аэродром способен более качественно защищать от угроз с воздуха, на территории могут развернуться подразделения современных систем ПВО.

Президента детально интересовала работа Военно-воздушных сил и войск ПВО всей страны. Как бы странно ни было белорусам воспринимать этот факт, наши южные границы больше нельзя назвать по-соседски спокойными. Небо над Украиной вызывает у военных вопросы и опасения. Официальный Киев уже потратил почти 750 тысяч долларов на установку заграждения по периметру наших границ. Лукашенко: нынешнее руководство Украины, находясь под внешним управлением, ведет себя порой непредсказуемо – подробнее здесь.

А между тем Лунинец – одна из 11 площадок для предстоящего в феврале учения Беларуси и России «Союзная решимость». Это словосочетание уже породило целую череду заявлений Запада. США тут же назвали их «опасной демонстрацией силы», привязали союзные учения к ситуации в Украине. Хренин об Украине: «В Министерстве обороны на постоянной основе разместились и работают американские военнослужащие» – подробнее здесь. А главное, заявили, что вместе с союзниками будут действовать. Что это – страх или подготовка к новой геополитической провокации? Журналисты не могли не спросить Президента.

На этой неделе вы утвердили план проведения совместных учений России и Беларуси, сейчас мероприятия по военной безопасности, но это крайне раздражает наших партнеров, может быть, оппонентов с Запада. На ваш взгляд, почему они так раздражаются, если сами наращивают силы НАТО вокруг нас?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы правильно почти и ответили последней фразой на свой вопрос. Я только хочу в этой связи сказать следующее, уже не только как Президент Беларуси, но впервые, может быть, в истории как председатель Высшего государственного совета союза Беларуси и России. Я думаю, меня поймет и руководство России – подробнее здесь. Сомневаться в решимости или профессионализме союзных сил по-военному глупо. Это не раз доказывали миру совместные учения и, безусловно, миротворческая операция в Казахстане. Поэтому белорусский лидер предупреждает: лучше вовремя сложить оружие.