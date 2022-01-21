Хренин об Украине: «В Министерстве обороны на постоянной основе разместились и работают американские военнослужащие»

Ксения Худолей, политический обозреватель: Условный противник еще и с «коллективным разумом». Никто даже не пытается скрывать милитаризацию в европейских странах. День за днем международные медиа пестрят – очередные учения, концентрация военнослужащих и техники на сопредельных территориях наращивается. Потому упрекнуть Беларусь можно разве что в адекватности и предусмотрительности.

Новости Беларуси. Надежно защитить границу с Украиной. Такую задачу 21 января поставил Александр Лукашенко во время рабочей поездки по Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Повышение интенсивности боевой подготовки было у наших соседей. Конечно, изменившийся вектор политический нашей соседней Украины. Оттуда, к сожалению, звучат обвинения и угрозы в наш адрес. Сегодня они уже открыто заявляют, что в Министерстве обороны на постоянной основе разместились и работают американские военнослужащие. Мы постоянно видим, что в их воздушном пространстве используется разведывательная авиация. Мы должны, обязаны принимать решения защиты нашей страны. Мы прекрасно понимаем, что соответствующее вооружение очень дорогостоящее, мы должны исходить из возможностей нашего государства, поэтому все эти моменты были с нами повторно просчитаны, как поручил глава государства, и сегодня доложены.

Мы находимся с вами в одном из военных городков, который мы смогли сохранить до этого времени. Этот городок ждет большое будущее. Инфраструктура этого городка будет развита, восстановлена, отремонтирована.