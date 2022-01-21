«Как загнанная лошадь». Почему мы не умеем отдыхать и в чём разница между ленью и усталостью?

Наталья Надольская , ведущая ток-шоу: Вам не кажется, что сейчас понятие депрессия как-то очень часто звучит и вроде как вошло в какую-то моду? Уже под депрессию загоняют все – и обычную лень, и хандру. Все это мы называем депрессией. Как вообще отличить, какие симптомы?

В холодное время года мы все так или иначе подвержены депрессии. Если декабрь еще полон предновогодних хлопот, то январь и февраль уже нагоняют тоску. Появляется усталость, сонливость, подавленное настроение. Апатия, серость за окном, холодный ветер, мороз – все это начинает раздражать. О причинах возникновения зимней депрессии и как с ней бороться, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Ольга Новаш, психолог: История. Ко мне буквально недавно подошла моя дочь, которой 14 лет, с таким вопросом: «Мам, а вот как понять, где разница между ленью и усталостью?» Это был конец четверти. При том она с самого начала года взяла такой темп, на который я так смотрела. Говорю: «Ну ты, может быть, поосторожнее, поаккуратнее?» И вот в какой-то момент – все. Тогда – может быть, это неправильно опять-таки с точки зрения педагогики – я говорю: «Знаешь, я не верю в лень». Я считаю, что есть либо недостаточное количество сил и энергии, либо неинтересное занятие.

Ольга Новаш:

Честно, в тот момент я позволила ей день-другой просто отдохнуть, выдохнуть. И после этого она влилась. Вот здесь мне очень нравятся слова – все время вспоминаю – из мультика «Тачки», где Маквину говорили: «Найди свой темп и наворачивай круги». Поэтому очень важно найти свой темп и в нем работать. А когда делают вот эти рывки: мы вначале взлетаем, не рассчитали – падаем, отлеживаемся. В это время что? Мы же не позволяем себе просто отдыхать. Мы в это время себя гнобим по поводу того, что я лежу, ленюсь, все остальное. Кое-как насобираем силенок, опять вроде бы взлетим, продуктивность такая получается.

Буквально недавно я работала с мамами, мы учились отдыхать. Это на самом деле большая проблема для мам – отдохнуть. Вы знаете, мы с ними составили светофор. То есть чаще всего, когда мы начинаем отдыхать? Когда у нас уже сил нет. Как загнанная лошадь, просто на всех рычим, бросаемся, либо реально уже просто лежим таким полутрупиком. Мы с ними учились, составили светофор. Зеленый – это то состояние кайфа, удовольствия, когда мне хорошо. Находясь сейчас в нормальном состоянии, опишите его. Найдите образ, поставьте себе картинку на самое видное место, чтобы понимали, к чему мы стремимся. А дальше нарисуйте желтый свой свет, где самый первые сигнальчики, звоночки, когда мне уже становится плохо. Потому что выбираться, когда уже совсем на дне, намного сложнее, чем когда твой поплавок еще находится в таком состоянии. И вот, когда они осознали, что красный уже не работает, а нужно все-таки начинать отталкиваться, когда в желтом состоянии. Четко для себя определяешь и понимаешь что это: я начинаю на все быстрее злиться, раздражаться, меня не интересуют любимые дела. И вот мы уже здесь начинаем работу. Поэтому тогда, в принципе, и в зимнюю депрессию мы можем не войти.

Для меня, кстати, например, всегда срабатывает знаете какая мысль? 22 декабря день уже начинает увеличиваться. С одной стороны, я понимаю, что вроде бы еще зимы – ого-го, она еще только началась, а мне уже хорошо. Потому что мой день растет, и уже у меня совсем другое отношение. Поэтому я уже жду весну. У меня весна наступает 23 декабря.

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