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О международной политике и роли Беларуси на планете. Новый проект СТВ

16 сентября 2022 19:43
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Новости Беларуси. О большой международной политике, роли Беларуси в геополитических процессах на планете. Новый телепроект в новом сезоне на СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не пропустите уже в ближайшее воскресенье, 18 сентября.  

О международной политике и роли Беларуси на планете. Новый проект СТВ-1

Политический Запад десятилетиями диктовал свои правила. Что сможет ему противопоставить политический Восток?  

О международной политике и роли Беларуси на планете. Новый проект СТВ-4

Америка продолжает говорить: все должны жить по нашим правилам.  

О международной политике и роли Беларуси на планете. Новый проект СТВ-7

Глобальные структуры, международные институты в тяжелом кризисе.  

О международной политике и роли Беларуси на планете. Новый проект СТВ-10

Вместо прежнего монополярного американоцентричного мира приходит более сложная мировая конструкция.  

О международной политике и роли Беларуси на планете. Новый проект СТВ-13

Европа оказалась значительно более уязвимой, чем США.  

О международной политике и роли Беларуси на планете. Новый проект СТВ-16

«САСС уполномочен заявить» на телеканале СТВ. В воскресение, 21:00.  

# Международная политика # общество # Фотофакт

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