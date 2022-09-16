О международной политике и роли Беларуси на планете. Новый проект СТВ

Новости Беларуси. О большой международной политике, роли Беларуси в геополитических процессах на планете. Новый телепроект в новом сезоне на СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не пропустите уже в ближайшее воскресенье, 18 сентября.