«Площадка для равноправного, уважительного диалога». Лукашенко о ШОС и фундаменте нового мира

Самая крупная встреча мировых лидеров в открытом формате, несмотря на пандемийное время. В городе древней культуры Самарканд завершился саммит ШОС с прицелом на геополитическое будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самая крупная встреча мировых лидеров в открытом формате, несмотря на пандемийное время. В городе древней культуры Самарканд завершился саммит ШОС с прицелом на геополитическое будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Шанхайская организация сотрудничества – это не региональный клуб по интересам. А международная интеграционная общность. ВВП ШОС – треть мировой экономики, население по разным источникам – это почти что каждый второй житель земли. А сама организация объединяет страны трех континентов. От самаркандского саммита ждут прорывных решений. На международной арене пора громче заявлять о себе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Благодарю узбекское председательство за высокий уровень организации нынешнего юбилейного саммита. Следуя базовым целям и принципам, Шанхайская организация сотрудничества предоставляет реальную площадку для равноправного, уважительного диалога. В условиях кардинальных изменений в глобальном мироустройстве и санкционных войн, развязанных Западом, здесь вырабатываются цивилизованные подходы к решению актуальных международных и региональных вопросов. Убеждены, что шанхайский дух и всестороннее сотрудничество способны стать крепким фундаментом для новой архитектуры мира.
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