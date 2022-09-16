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«Площадка для равноправного, уважительного диалога». Лукашенко о ШОС и фундаменте нового мира

16 сентября 2022 17:51
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Самая крупная встреча мировых лидеров в открытом формате, несмотря на пандемийное время. В городе древней культуры Самарканд завершился саммит ШОС с прицелом на геополитическое будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Площадка для равноправного, уважительного диалога». Лукашенко о ШОС и фундаменте нового мира-1

Шанхайская организация сотрудничества – это не региональный клуб по интересам. А международная интеграционная общность. ВВП ШОС – треть мировой экономики, население по разным источникам – это почти что каждый второй житель земли. А сама организация объединяет страны трех континентов. От самаркандского саммита ждут прорывных решений. На международной арене пора громче заявлять о себе.  

«Площадка для равноправного, уважительного диалога». Лукашенко о ШОС и фундаменте нового мира-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Благодарю узбекское председательство за высокий уровень организации нынешнего юбилейного саммита. Следуя базовым целям и принципам, Шанхайская организация сотрудничества предоставляет реальную площадку для равноправного, уважительного диалога. В условиях кардинальных изменений в глобальном мироустройстве и санкционных войн, развязанных Западом, здесь вырабатываются цивилизованные подходы к решению актуальных международных и региональных вопросов. Убеждены, что шанхайский дух и всестороннее сотрудничество способны стать крепким фундаментом для новой архитектуры мира.  

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# Шанхайская организация сотрудничества # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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