«Самое главное сейчас – не упустить этот момент». Лукашенко о превращении ШОС в глобальную организацию

Евгений Пустовой, политический обозреватель: ШОС стал серьезным геополитическим игроком, а регион влияния очень важен. Точно не ради спортивного интереса Вашингтон пытается вбить клин в организацию. Нейтральные Дели американские политики перетягивают сразу в несколько проамериканских коалиций. Вашингтон открыто выступает против концепции «единый Китай», а организованный украинский кризис против России уже разделил и саму Европу. Но именно к Индии от Узбекистана переходит представительство в организации. В 2023 году Нью-Дели примет саммит ШОС – организацию, которая уже выросла с регионального гардероба. Смелее, призывает наш Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я человек не один год в политике, и очень внимательно наблюдал, как ШОС после своего образования боролась за региональное лидерство. Сейчас и момент такой, и работа нашей организации, и особенно события в мире привели к тому, что мир значительно изменился. Все мы констатируем, что этот мир уже не будет таким, как был раньше. И взгляды, как раньше говорили, всего прогрессивного человечества обращены к нашей организации – Шанхайской организации сотрудничества. И, может быть, неожиданно для некоторых из нас Шанхайская организация сотрудничества превращается из региональной организации в глобальную. И самое главное сейчас – не упустить этот момент. Нужно дать шанс тем государствам (а вы говорили об этом, и правильно – их немало) для того, чтобы они могли найти альтернативу существующим реалиям. Нужно не опоздать, уловить этот момент и адекватно на это ответить.