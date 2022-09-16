«Самое главное сейчас – не упустить этот момент». Лукашенко о превращении ШОС в глобальную организацию

Самая крупная встреча мировых лидеров в открытом формате, несмотря на пандемийное время. В городе древней культуры Самарканд завершился саммит ШОС с прицелом на геополитическое будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самая крупная встреча мировых лидеров в открытом формате, несмотря на пандемийное время. В городе древней культуры Самарканд завершился саммит ШОС с прицелом на геополитическое будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
ШОС стал серьезным геополитическим игроком, а регион влияния очень важен. Точно не ради спортивного интереса Вашингтон пытается вбить клин в организацию. Нейтральные Дели американские политики перетягивают сразу в несколько проамериканских коалиций. Вашингтон открыто выступает против концепции «единый Китай», а организованный украинский кризис против России уже разделил и саму Европу. Но именно к Индии от Узбекистана переходит представительство в организации. В 2023 году Нью-Дели примет саммит ШОС – организацию, которая уже выросла с регионального гардероба. Смелее, призывает наш Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я человек не один год в политике, и очень внимательно наблюдал, как ШОС после своего образования боролась за региональное лидерство. Сейчас и момент такой, и работа нашей организации, и особенно события в мире привели к тому, что мир значительно изменился. Все мы констатируем, что этот мир уже не будет таким, как был раньше. И взгляды, как раньше говорили, всего прогрессивного человечества обращены к нашей организации – Шанхайской организации сотрудничества. И, может быть, неожиданно для некоторых из нас Шанхайская организация сотрудничества превращается из региональной организации в глобальную. И самое главное сейчас – не упустить этот момент. Нужно дать шанс тем государствам (а вы говорили об этом, и правильно – их немало) для того, чтобы они могли найти альтернативу существующим реалиям. Нужно не опоздать, уловить этот момент и адекватно на это ответить.
Шавкат Мирзиеев, президент Узбекистана:
Благодарю вас, уважаемый Александр Григорьевич, за содержательное выступление, доклад. Еще раз поздравляю вас с подписанным сегодня решением о начале процедуры приема Республики Беларусь в организацию в качестве полноправного члена.
Так и получается, кроме ШОС и некому в мире консолидировано ответить коллективному Западу. Ведь большинство демократических институтов превратились в лакеев Лондона, Вашингтона и иногда Брюсселя. Но дух шанхайской интеграции – это не против кого-то, а когда едины. Что называется, заявить миру – страны ШОС едины, призвана Самаркандская декларация. Круг доверия под эмблемой ШОС становится шире. А «в десяточку» и с инициативами, и в целом по порядку вступления попала Беларусь.
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