«Открылись документы, которые ранее были на режиме секретного хранения». Почему мало говорили о событиях 17 сентября 1939 года?

17 сентября 2022 года Беларусь отметит День народного единства, в основе которого лежат преемственность поколений и курс на развитие сильной и независимой страны. О том, почему этот день необходим белорусскому обществу и чем он уникален, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Почему, на ваш взгляд, даже в школьных учебниках до определенного времени этому событию уделялось столь незначительное внимание? Может, быть, что-то поменялось сейчас, дополнилось?
Михаил Шумейко, профессор, кандидат исторических наук, преподаватель исторического факультета БГУ:
Дело в том, что, на мой взгляд, мы белорусы, это касается в том числе историков, слишком, говоря па беларуску, памяркоўныя в этом плане, понимаете?
Татьяна Савчик:
В общем-то, в этих обстоятельствах эта черта сыграла немножко против нас.
Михаил Шумейко:
В советские времена мы, дабы не задеть наших польских коллег, которые были в нашем общем социалистическом лагере, мы старались уходить от оценок этих событий. Отсюда как бы нивелировали эти события, не говорили о них. Это, конечно же, нашло отражение в тех учебниках для школьников и студентов по истории.
Татьяна Савчик:
Сейчас что-то изменилось?
Михаил Шумейко:
Разумеется, конечно, изменилось. Изменилось прежде всего в том плане, что открылись документы, которые ранее были на режиме секретного хранения, ограниченного доступа. Эти документы позволяют нам давать объективные оценки того, что происходило в это время.
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