«Открылись документы, которые ранее были на режиме секретного хранения». Почему мало говорили о событиях 17 сентября 1939 года?

17 сентября 2022 года Беларусь отметит День народного единства, в основе которого лежат преемственность поколений и курс на развитие сильной и независимой страны. О том, почему этот день необходим белорусскому обществу и чем он уникален, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Почему, на ваш взгляд, даже в школьных учебниках до определенного времени этому событию уделялось столь незначительное внимание? Может, быть, что-то поменялось сейчас, дополнилось?