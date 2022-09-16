Лукашенко о давлении Запада: результат попыток установить такой порядок в мире – жесточайший экономический кризис

Самая крупная встреча мировых лидеров в открытом формате, несмотря на пандемийное время. В городе древней культуры Самарканд завершился саммит ШОС с прицелом на геополитическое будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.