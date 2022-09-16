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Лукашенко о давлении Запада: результат попыток установить такой порядок в мире – жесточайший экономический кризис

16 сентября 2022 18:13
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Самая крупная встреча мировых лидеров в открытом формате, несмотря на пандемийное время. В городе древней культуры Самарканд завершился саммит ШОС с прицелом на геополитическое будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко о давлении Запада: результат попыток установить такой порядок в мире – жесточайший экономический кризис-1

Ялтинская система мироустройства была основа на победе мира над идеологией войны и уничтожения. Кстати, благодаря предкам многих стран ШОС. Модель развития вашингтонского офиса – навязывание одной валюты, идеологии и гегемонии. Пора предлагать миру новую модель развития.  

Лукашенко о давлении Запада: результат попыток установить такой порядок в мире – жесточайший экономический кризис-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Чрезвычайно важно, что ШОС объединяет государства-единомышленники, которые опираются на принцип полицентричной модели и решительно противостоят попыткам отдельных стран и блоков сохранить однополярный мир. Результат попыток установить такой порядок в мире – жесточайший политический и экономический кризис. В этих условиях укрепление и расширение организации приобретает особое звучание.  

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# Шанхайская организация сотрудничества # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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