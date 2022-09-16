«В целях повышения авторитета». Лукашенко предложил ШОС провести международные соревнования по олимпийским видам спорта

Самая крупная встреча мировых лидеров в открытом формате, несмотря на пандемийное время. В городе древней культуры Самарканд завершился саммит ШОС с прицелом на геополитическое будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Инициативы белорусского лидера заметно могут поднять статус ШОС как площадки стабильного сотрудничества и политического хаба для интеграции интеграций. Уже не раз звучало о таком проекте: от Лиссабона до Владивостока – не захотели. Будет от Минска до Пекина. Опоясать новым путем развития можно богатейшие на ресурсы регионы. На такой территории очень важно сохранить мир и безопасность.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь готова конструктивно сотрудничать по вопросам противодействия терроризму, сепаратизму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, оружия, ядерных и радиоактивных материалов, организованной преступности и нелегальной миграции.

Евгений Пустовой:

Беларусь – донор мирных инициатив и стабильности в регионе. Проверенный путь – к взаимопониманию через гуманитарные проекты. Беларусь предлагает стартануть для ШОС и в этом направлении.