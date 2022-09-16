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«В целях повышения авторитета». Лукашенко предложил ШОС провести международные соревнования по олимпийским видам спорта

16 сентября 2022 19:03
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Самая крупная встреча мировых лидеров в открытом формате, несмотря на пандемийное время. В городе древней культуры Самарканд завершился саммит ШОС с прицелом на геополитическое будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«В целях повышения авторитета». Лукашенко предложил ШОС провести международные соревнования по олимпийским видам спорта-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:  
Инициативы белорусского лидера заметно могут поднять статус ШОС как площадки стабильного сотрудничества и политического хаба для интеграции интеграций. Уже не раз звучало о таком проекте: от Лиссабона до Владивостока – не захотели. Будет от Минска до Пекина. Опоясать новым путем развития можно богатейшие на ресурсы регионы. На такой территории очень важно сохранить мир и безопасность.  

«В целях повышения авторитета». Лукашенко предложил ШОС провести международные соревнования по олимпийским видам спорта-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Беларусь готова конструктивно сотрудничать по вопросам противодействия терроризму, сепаратизму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, оружия, ядерных и радиоактивных материалов, организованной преступности и нелегальной миграции.  

«В целях повышения авторитета». Лукашенко предложил ШОС провести международные соревнования по олимпийским видам спорта-7

Евгений Пустовой:  
Беларусь – донор мирных инициатив и стабильности в регионе. Проверенный путь – к взаимопониманию через гуманитарные проекты. Беларусь предлагает стартануть для ШОС и в этом направлении.  

«В целях повышения авторитета». Лукашенко предложил ШОС провести международные соревнования по олимпийским видам спорта-10

Александр Лукашенко:  
Придаем важное значение гуманитарному измерению ШОС. Особое место занимает взаимодействие по развитию традиционной и инновационной медицины, в том числе телемедицины, производства лекарственных средств и медицинских изделий. О чем здесь говорил премьер Индии. Отдельно хотел бы сказать о спорте. Президент России очень четко обозначил эту тему. Спорт призван объединять страны и народы. Сейчас, увы, он также массированно политизируется Западом. В целях повышения авторитета государств-членов и конкурентоспособности спортсменов на мировых аренах предлагаем рассмотреть возможности проведения в рамках ШОС комплексных международных соревнований по летним олимпийским видам спорта в 2024 году и по зимним – в 2026-м.  

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