«В целях повышения авторитета». Лукашенко предложил ШОС провести международные соревнования по олимпийским видам спорта

Самая крупная встреча мировых лидеров в открытом формате, несмотря на пандемийное время. В городе древней культуры Самарканд завершился саммит ШОС с прицелом на геополитическое будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самая крупная встреча мировых лидеров в открытом формате, несмотря на пандемийное время. В городе древней культуры Самарканд завершился саммит ШОС с прицелом на геополитическое будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Инициативы белорусского лидера заметно могут поднять статус ШОС как площадки стабильного сотрудничества и политического хаба для интеграции интеграций. Уже не раз звучало о таком проекте: от Лиссабона до Владивостока – не захотели. Будет от Минска до Пекина. Опоясать новым путем развития можно богатейшие на ресурсы регионы. На такой территории очень важно сохранить мир и безопасность.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беларусь готова конструктивно сотрудничать по вопросам противодействия терроризму, сепаратизму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, оружия, ядерных и радиоактивных материалов, организованной преступности и нелегальной миграции.
Евгений Пустовой:
Беларусь – донор мирных инициатив и стабильности в регионе. Проверенный путь – к взаимопониманию через гуманитарные проекты. Беларусь предлагает стартануть для ШОС и в этом направлении.
Александр Лукашенко:
Придаем важное значение гуманитарному измерению ШОС. Особое место занимает взаимодействие по развитию традиционной и инновационной медицины, в том числе телемедицины, производства лекарственных средств и медицинских изделий. О чем здесь говорил премьер Индии. Отдельно хотел бы сказать о спорте. Президент России очень четко обозначил эту тему. Спорт призван объединять страны и народы. Сейчас, увы, он также массированно политизируется Западом. В целях повышения авторитета государств-членов и конкурентоспособности спортсменов на мировых аренах предлагаем рассмотреть возможности проведения в рамках ШОС комплексных международных соревнований по летним олимпийским видам спорта в 2024 году и по зимним – в 2026-м.
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