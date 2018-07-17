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Обстановка на дорогах – интервью с главным инспектором ГАИ Минска: «Большой город»

17 июля 2018 06:34
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Новости Беларуси. Тема беседы с начальником управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома в студии программы «Большой город» – обстановка на дорогах столицы и кто главнее: водитель или пешеход. От ситуации, которая может возникнуть внезапно, не застрахован никто. Однако о маленьких пассажирах могут позаботиться родители, усадив их в автокресло и пристегнув ремнем безопасности. Сейчас этому вопросу уделяется особое внимание.

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# ГАИ # общество # Вадим Гаркун

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