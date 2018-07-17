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«Определённые противозаторные планы»: как в ГАИ Минска отслеживают и регулируют ситуацию на дорогах

17 июля 2018 06:54
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Новости Беларуси. Помогают, в первую очередь, водителям на дороге специальные устройства, рассказали в программе «Большой город». Их целый комплекс. Они  вовсе не контролируют автомобилистов, а скорее – выручают их. Каким образом? Разгружают полотно от пробок.

Наглядный пример – проект ГАИ на участке проспекта Машерова. По сути,

это интеллектуальная транспортная система с «умными» приборами.

«Определённые противозаторные планы»: как в ГАИ Минска отслеживают и регулируют ситуацию на дорогах-1

Обзорную картинку на дороге «рассказывают» и оценивают камеры, блютуз-датчики, видео и магнитные беспроводные детекторы. Он передают не только длину очереди, но и определяют среднюю скорость движения потока.

Евгений Жидкевич, старший инженер отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Часы пик с 8 утра до 9 утра и с 16.00 до 19.00.

«Определённые противозаторные планы»: как в ГАИ Минска отслеживают и регулируют ситуацию на дорогах-4

Диспетчер отслеживает остановку на мониторе, и при возникновении затора, оперативно вмешивается, включает определённые противозаторные планы, координируемого управления в режиме «зелёных» улиц для обеспечения пропускной способности и повышения комфорта участников дорожного движения.

Все данные поступают в Центр управления системой.

«Определённые противозаторные планы»: как в ГАИ Минска отслеживают и регулируют ситуацию на дорогах-7

Своего рода штаб, где дирижирует движением специалист. На некоторых участках городских дорог светофоры, а таких примерно 500, способны работать автоматически, тем самым «разруливая» пробки на дороге самостоятельно.
Евгений Жидкевич:
С каждым годом число объектов, которые входят в автоматизированную систему увеличивается. Они подключаются к этой системе. Город растёт, и объекты также с ним появляются новые.

Обстановка на дорогах – интервью с главным инспектором ГАИ Минска: «Большой город»

# ГАИ # общество # Вадим Гаркун

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