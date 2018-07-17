«Определённые противозаторные планы»: как в ГАИ Минска отслеживают и регулируют ситуацию на дорогах

Новости Беларуси. Помогают, в первую очередь, водителям на дороге специальные устройства, рассказали в программе «Большой город». Их целый комплекс. Они вовсе не контролируют автомобилистов, а скорее – выручают их. Каким образом? Разгружают полотно от пробок. Наглядный пример – проект ГАИ на участке проспекта Машерова. По сути, это интеллектуальная транспортная система с «умными» приборами.

Обзорную картинку на дороге «рассказывают» и оценивают камеры, блютуз-датчики, видео и магнитные беспроводные детекторы. Он передают не только длину очереди, но и определяют среднюю скорость движения потока.



Евгений Жидкевич, старший инженер отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Часы пик с 8 утра до 9 утра и с 16.00 до 19.00.

Диспетчер отслеживает остановку на мониторе, и при возникновении затора, оперативно вмешивается, включает определённые противозаторные планы, координируемого управления в режиме «зелёных» улиц для обеспечения пропускной способности и повышения комфорта участников дорожного движения.

Все данные поступают в Центр управления системой.