«В 70% случаев вина лежит на взрослых»: дети лучше знают ПДД?

Новости Беларуси. Тема беседы в студии программы «Большой город» – обстановка на дорогах столицы. Сейчас проходит акция «Ребенок – главный пассажир». Начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома рассказал, насколько тщательно современные родители заботятся о безопасности своих детей.

Вадим Гаркун, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Если говорить об общей тенденции, то той профилактической работы, которая совместно с Министерством образования, Министерством здравоохранения мы занимались, мы пришли к той ситуации, что если брать анализ аварийности с такими участниками дорожного движения, как дети, то практически в 70% случаев вина лежит на взрослых.

Либо это не пропуск ребятишек на пешеходных переходах, либо это нарушение правил дорожного движения, которое привело к травмированию детей, когда они являлись пассажирами.

Этот массив составляет 70%.

То есть мы пришли к тому, что наши детки соблюдают правила дорожного движения даже немножко лучше, чем взрослые.

Обстановка на дорогах – интервью с главным инспектором ГАИ Минска: «Большой город»