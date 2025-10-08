Взаимодействие бизнеса и моды – в Минске стартовала крупнейшая выставка товаров легпрома BTI-2025

Наталия Мороз, заместитель председателя концерна «Беллегпром»:

Это наша отраслевая выставка, очень важное для нас мероприятие. Мы сохранили ее в формате международной выставки. Это уже 49-е мероприятие такого формата. Мы оставили прежних друзей и гостей. Экспонентами выставки являются не только белорусские предприятия, но и предприятия из Российской Федерации, Узбекистана, Китая, Турции. То есть самое важное, что мы сохранили традиции и их развиваем.



Концепция любой выставки международной, неважно, легкая промышленность или какая-то другая, это представить новинки, и коллекции, и продукцию будущих сезонов. Поэтому в ходе работы данной выставки мы увидим уже коллекции, которые поступят в торговлю в следующем году.

Подробности в видео.