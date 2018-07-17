Заужения и мигающие элементы: как обезопасят нерегулируемые пешеходные переходы в Минске

Новости Беларуси. Безопасность детей за забором школ и детских садов не заканчивается. Дорожную ситуацию продумали около столичных учебных учреждений, сообщили в программе «Большой город» . По проекту, во многих местах сузили проезжую часть, соорудили островки безопасности – об объезде препятствия слева сигнализирует знак. Здесь же сдерживают скорость машин и «спящие полицейские». Евгений Жидкевич, старший инженер отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома: Ведутся работы по разработке 10 схем по организации движения вблизи средних общеобразовательных учреждений и 6 дворовых территорий. 58 мест планируется оборудовать с установкой нерегулируемых пешеходных переходов путём оборудования заужений, которые позволяют повысить безопасность дорожного движения.

которые при подходе к нерегулируемому пешеходному переходу начинают мигать, тем самым привлекают внимание водителей, повышают безопасность движения на участке. После тестирования данной технологии, будет принято решение о дальнейшем применении на улично-дорожной сети.

Но какие бы блага не придумывали специалисты, на дороге внимательными должны быть абсолютно все. Чтобы потом, уже по привычке, пешеходы и водители не винили друг друга – кто же первый кого обязан был заметить.