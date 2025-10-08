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Трамп хочет передать Киеву Tomahawk для давления на Россию

08 октября 2025 08:20
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Трамп хочет передать Киеву Tomahawk для давления на Россию-0

Президент США Дональд Трамп рассматривает вопрос отправки Киеву ракет Tomahawk в небольшом количестве для натиска на Российскую Федерацию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Mundo.

В материале оговаривается, что в случае неудачной попытки «принудить Россию к переговорам» допускается вариант увеличения поставок ракет украинской стороне.

Москва неоднократно подчеркивала бесполезность давления на РФ в вопросе урегулирования кризиса в Украине, у России есть убеждения касательно прекращения огня.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп

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