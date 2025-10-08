Дзиодзина: если есть открытость новому опыту и обсуждению, то международные отношения имеют потенциал на успех

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Международные отношения – это контакт, как и торгово-экономические соглашения, это не только про деньги. Вполне может быть так, что по бумагам все подготовлено, по цифрам – красиво, на словах – перспективно. Но на финальных этапах сделка срывается. Что же в подобных случаях может идти не так?

Ведь, казалось бы, дело осталось за малым, за подписью… На примере переговоров Султана Омана и Александра Лукашенко все очевидно понятно. И если взглянуть на то, как проходили их встречи, то можно заметить, насколько важны детали.

«Хочу официально заявить, что вы человек слова: пообещали приехать – приехали», – отметил глава государства при разговоре с Султаном Омана. На первый взгляд может показаться, что эта реплика – это один из способов проявить вежливость.

Однако умение человека держать слово – крайне важное качество в бизнесе. Ведь сначала две стороны строят план, где за каждым стоят обязательства. И если мы видим, что человек исполняет свои обещания даже по мелочи, то есть все основания прогнозировать, что он склонен соблюдать соглашения. Экономически перспективные отношения любят четкость при исполнении.