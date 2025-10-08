Дзиодзина: если есть открытость новому опыту и обсуждению, то международные отношения имеют потенциал на успех

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Международные отношения – это контакт, как и торгово-экономические соглашения, это не только про деньги. Вполне может быть так, что по бумагам все подготовлено, по цифрам – красиво, на словах – перспективно. Но на финальных этапах сделка срывается. Что же в подобных случаях может идти не так?
Ведь, казалось бы, дело осталось за малым, за подписью… На примере переговоров Султана Омана и Александра Лукашенко все очевидно понятно. И если взглянуть на то, как проходили их встречи, то можно заметить, насколько важны детали.
«Хочу официально заявить, что вы человек слова: пообещали приехать – приехали», – отметил глава государства при разговоре с Султаном Омана. На первый взгляд может показаться, что эта реплика – это один из способов проявить вежливость.
Однако умение человека держать слово – крайне важное качество в бизнесе. Ведь сначала две стороны строят план, где за каждым стоят обязательства. И если мы видим, что человек исполняет свои обещания даже по мелочи, то есть все основания прогнозировать, что он склонен соблюдать соглашения. Экономически перспективные отношения любят четкость при исполнении.
Алена Дзиодзина:
Встреча Александра Лукашенко с Султаном Омана так же дает понять, насколько важны подготовка, продуманность, способность распределять усилия и адекватность потенциалов, взаимных ресурсов. Если мы обратим внимание, встрече двух лидеров предшествовал длительный процесс подготовки.
Ведь серьезные дела зачастую не происходят по щелчку пальцев. Обычно их нужно планировать. Определенность порядка действия точно так же ценны, как и способность принять решение очень быстро, если вдруг ситуация это потребует.
«Дорожная карта есть. Для нас работа одна – согласовать этот план совместных действий и, конечно, проконтролировать, чтобы он был реализован», – отметил Александр Лукашенко. В согласовании плана необходима коммуникация. И если контакт между представителями двух стран затруднен, то это препятствие в бизнесе. Ведь если эмоциональной связи не установлено, могут возникать проблемы, когда реализация экономически выгодных планов попросит вступить в диалог.
В случае Александра Лукашенко и Султана Омана мы видим, что человеческий контакт установлен. И еще два ценные качества, что демонстрирует встреча двух лидеров – открытость новому опыту и обсуждению. В таком случае международные отношения имеют потенциал на успех.
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