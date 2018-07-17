Новости Беларуси. Тема беседы в студии программы «Большой город» – обстановка на дорогах столицы. Начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома рассказал, к чему привели изменения в правилах дорожного движения относительно велосипедистов.
Вадим Гаркун, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
После изменения правил дорожного движения появились конфликты с пешеходами, которые вынуждены делить тротуары и обочины с велосипедистами. Но если возвыситься над вопросами конфликтов и поставить вопрос о безопасности, то мы для себя отметили, что с самого начала введения этих изменений перемещение движения велосипедистов за переделы проезжей части дало двойное снижение травматизма.
С точки зрения безопасности, а это, я считаю, основной критерий, – это решение правильное.
Следующим шагом видится создание инфраструктуры, которая позволит упорядочить взаимное перемещение по улично-дорожной сети в первую очередь вот этой вот конфликтующей категории, как велосипедисты и пешеходы.
И кроме этих простейших мер, что связано с разделением тротуаров, понижением бортов и т.д., т.п., мы видим дальнейшую перспективу и ставим эти вопросы перед руководством города и имеем поддержку в части обустройства более глобальной инфраструктуры для велосипедистов. Чтобы в дальнейшем участники дорожного движения использовали велосипед не только как спортивный снаряд, но и как транспортное средство. В принципе это мировая тенденция, и положительна она тем, что чем больше используется в трафике велосипед –
меньше пробок, меньше экологических выбросов, лучше здоровье участника дорожного движения.
На это надо больше времени и для переработки нормативной документации, и для перестройки городской инфраструктуры.
Обстановка на дорогах – интервью с главным инспектором ГАИ Минска: «Большой город»