Вадим Гаркун, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома: После изменения правил дорожного движения появились конфликты с пешеходами, которые вынуждены делить тротуары и обочины с велосипедистами. Но если возвыситься над вопросами конфликтов и поставить вопрос о безопасности, то мы для себя отметили, что с самого начала введения этих изменений перемещение движения велосипедистов за переделы проезжей части дало двойное снижение травматизма.

Следующим шагом видится создание инфраструктуры, которая позволит упорядочить взаимное перемещение по улично-дорожной сети в первую очередь вот этой вот конфликтующей категории, как велосипедисты и пешеходы.

И кроме этих простейших мер, что связано с разделением тротуаров, понижением бортов и т.д., т.п., мы видим дальнейшую перспективу и ставим эти вопросы перед руководством города и имеем поддержку в части обустройства более глобальной инфраструктуры для велосипедистов. Чтобы в дальнейшем участники дорожного движения использовали велосипед не только как спортивный снаряд, но и как транспортное средство. В принципе это мировая тенденция, и положительна она тем, что чем больше используется в трафике велосипед –