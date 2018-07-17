ГАИ Минска недовольна подготовкой водителей: как выбрать автошколу?

Новости Беларуси. Начинающие водители – извечная проблема. Как оценивают уровень подготовки сотрудники ГАИ, в программе «Большой город» рассказал начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Вадим Гаркун, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Мы можем высказать некоторую неудовлетворенность качеством подготовки этих водителей.

Хотя, среди субъектов это качество разнится. Но общая масса говорит о том, что практически 70% кандидатов в водители с первого раза успешно не проходят два этапа теоретической и практической сдачи экзамена в Госавтоинспекции. Все-таки, наверное, эта цифра велика, и работать по усовершенствованию в этом направлении достаточно много.

В рамках своей компетенции мы периодически проводим анализ этой работы и информируем заинтересованные органы, какие тенденции намечаются, чтобы проще было принимать управленческие решения в рамках организации работы автошкол. Но я понимаю, что интересует телезрителей, и мы максимально открыты в этом вопросе. В нашем подразделении экзаменационном, находящемся на улице Семашко,

есть информационная доска, периодически мы эту информацию освещаем в СМИ, где расписаны все 67 автошкол.

В динамике мы предоставляем цифры успешной сдачи как теоретического, так и практического экзамена.

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