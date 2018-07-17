«Это станет началом перестройки инфраструктуры»: первая транспортная велодорожка на улице В. Хоружей появится к концу года

Новости Беларуси. В студии программы «Большой город» – начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома. Тема беседы – обстановка на дорогах столицы.

Вадим Гаркун, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Как пилотный проект могу анонсировать, что комиссией по безопасности дорожного движения было принято решение о строительстве первой транспортного назначения велосипедной дорожки.

Для этого была выбрана улица Веры Хоружей на участке между улицей Якуба Колоса и улицей Куйбышева.

Логику имеет это решение в той части, что связываются такие мощные магистрали как на проспекте Независимости, и существующая наша велодорожка, которая пронизывает город от Чижовки до выезда из города по проспекту Победителей.

К концу года мы можем эту велодорожку получить.

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Это станет только началом перестройки той городской инфраструктуры, которая уже при проектировании новых участков улично-дорожной сети, при реконструкции учитывается. При капитальном ремонте мы уже в технические условия закладываем именно те требования, которые предусматривают обустройство дороги.

Обстановка на дорогах – интервью с главным инспектором ГАИ Минска: «Большой город»