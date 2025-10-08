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В Эквадоре толпа напала на кортеж президента

08 октября 2025 07:38
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Несколько неприятных часов пришлось пережить президенту Эквадора. Группа неизвестных напала на кортеж Даниэля Нобоа, когда тот направлялся на открытие одного из строительных объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эквадоре толпа напала на кортеж президента-2

Автомобили окружили сотни протестующих, которые, по данным властей, бросали камни и кирпичи, а также, предположительно, применяли огнестрельное оружие. Служба безопасности задержала пятерых нападавших. Власти заявили, что их привлекут к уголовной ответственности за терроризм и покушение на убийство. 

Сам президент в результате инцидента не пострадал. В Эквадоре проходят массовые протесты против повышения цен на дизельное топливо. Жители перекрывают дороги и вступают в схватки с полицией. По их мнению, решение властей приведет к падению уровня жизни и массовому разорению фермеров. 

# Акции протеста

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