В Эквадоре толпа напала на кортеж президента

Несколько неприятных часов пришлось пережить президенту Эквадора. Группа неизвестных напала на кортеж Даниэля Нобоа, когда тот направлялся на открытие одного из строительных объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автомобили окружили сотни протестующих, которые, по данным властей, бросали камни и кирпичи, а также, предположительно, применяли огнестрельное оружие. Служба безопасности задержала пятерых нападавших. Власти заявили, что их привлекут к уголовной ответственности за терроризм и покушение на убийство.

Сам президент в результате инцидента не пострадал. В Эквадоре проходят массовые протесты против повышения цен на дизельное топливо. Жители перекрывают дороги и вступают в схватки с полицией. По их мнению, решение властей приведет к падению уровня жизни и массовому разорению фермеров.