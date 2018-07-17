Машины и дети в минских дворах. ГАИ: «В течение 2-3 лет мы качественно улучшим ситуацию»

Новости Беларуси. Тема беседы в студии программы «Большой город» – обстановка на дорогах столицы. Сейчас проходит акция «Ребенок – главный пассажир». Начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома рассказал, насколько тщательно современные родители берегут своих детей.

Вадим Гаркун, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Анализируя ситуацию в Минске, наша дворовая инфраструктура не совсем приспособлена для максимальной защищенности детей. Особенно – маленького возраста. И я бы хотел подчеркнуть, что здесь очень высока ответственность и роль взрослых и родителей, которые в принципе обязаны контролировать поведение своих детей, в том числе и во дворе. Не только на улично-дорожной сети, потому что анализ этих происшествий говорит о том, что когда в такую неприятную ситуацию в дворовой территории попадает ребенок,

либо родительское участие в этих прогулках во дворах вообще отсутствовало,

либо родители отвлеклись от контроля за поведением ребенка. И происходили такие неприятные ситуации, когда дети получали травмы даже во дворах.

«В 70% случаев вина лежит на взрослых»: дети лучше знают ПДД?

Но в этой связи огромная работа Госавтоинспекции Минска проводится по изменению дорожной инфраструктуры как раз именно в жилых застройках, прилегающих к детским, школьным и дошкольным учреждениям. Только в этом году Горремавтодору Мингорисполкома нами передано 50 мест, где необходимо проведение инфраструктурных мероприятий по улучшению условий безопасности дорожного движения. На подготовке у нас находится еще 50 таких предложений, которые по мере реализации будут передаваться вот этой организации. И постепенно, я думаю, что в течение ближайших 2-3 лет мы качественно улучшим ситуацию – именно инфраструктурную в Минске, направленную в первую очередь на обеспечение безопасности юных участников дорожного движения.

Обстановка на дорогах – интервью с главным инспектором ГАИ Минска: «Большой город»