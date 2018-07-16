Акцент – на деталях. Что написано на минских билбордах в преддверии II Европейских игр?

Новости Беларуси. О главном событии 2019 года. Рекламные баннеры и щиты в преддверии II Европейских игр украшают столицу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Очередной яркий рекламный щит разместился на мосту на развязке в районе Шабанов. В его дизайне сразу видны изменения. Теперь акцент делают на деталях – это количество стран-участников, спортсменов и дисциплин.

Такой подход покажет масштабы события как минчанам, так и гостям столицы.

Всего в городе почти две сотни билбордов. И это только начало. С августа рекламные указатели появятся на остановках и возле светофоров, а с сентября яркие объявления разместятся на автозаправках. Украсят не только центр страны, но и все ее области.