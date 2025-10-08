Строящееся здание обрушилось в центре Мадрида. Есть погибшие

Чрезвычайное происшествие в Мадриде. В центре испанской столицы обрушилось строящееся 6-этажное здание. Жертвами стали четыре человека, еще несколько пострадали. Это строители, которые занимались реконструкцией дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в момент ЧП там находились около 40 рабочих. На место обрушения прибыли около 20 пожарных расчетов, 13 единиц техники и кинологи. Поисково-спасательные работы шли всю ночь и продолжаются до сих пор.

Инма Санс, заместитель мэра Мадрида:

Трое человек получили ранения, двое из них – легкие травмы, не требующие госпитализации. Еще один пострадавший с переломами был доставлен в больницу. Обломков очень много. На их расчистку потребуется много времени – не просто часы, а, вероятно, несколько дней.