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Президенту Франции Макрону грозит импичмент

08 октября 2025 08:04
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Президенту Франции Макрону грозит импичмент-0

8 октября на рассмотрении Бюро Национального собрания Франции будет находиться вопрос запуска процедуры по отрешению от власти действующего президента страны Эммануэля Макрона, пишет РИА Новости.

Процедура импичмента инициирована левой партией «Непокорившаяся Франция». 

Заключение о потенциальном старте процедуры импичмента вынесут в контексте отставки премьер-министра Себастьяна Лекорню, пробывшего на посту 27 дней. Этот шаг Лекорню вверг Францию в ситуацию рекордного за последние десятилетия политического кризиса.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Эмманюэль Макрон

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