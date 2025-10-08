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Трамп высказался о своих чувствах к Путину

08 октября 2025 09:15
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Трамп высказался о своих чувствах к Путину-0

По словам президента США Дональда Трампа, он и президент РФ Владимир Путин хорошо ладят, пишет РИА Новости.

Глава Белого дома также указал на свое разочарование в Путине из-за сложностей с завершением конфликта в Украине. Политик признался, что недооценил трудности в разрешении данного вопроса.

Украинский конфликт оказался «сложнее, чем на Ближнем Востоке», – пояснил Трамп.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Путин # Дональд Трамп

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