Трамп высказался о своих чувствах к Путину

По словам президента США Дональда Трампа, он и президент РФ Владимир Путин хорошо ладят, пишет РИА Новости.

Глава Белого дома также указал на свое разочарование в Путине из-за сложностей с завершением конфликта в Украине. Политик признался, что недооценил трудности в разрешении данного вопроса.

Украинский конфликт оказался «сложнее, чем на Ближнем Востоке», – пояснил Трамп.

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