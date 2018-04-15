О «ядерной» силе слова, общении с чиновниками и личном. Цитаты из большого разговора Александра Лукашенко с журналистами

Это было эмоциональное, честное общение. Каждый из нас мог задать вопрос, поделиться мнением – достаточно было поднять руку. Открытость – главный посыл главы государства на встрече. Честность и справедливость – главное требование Президента к журналистам.

Новости Беларуси. 600 квадратных метров в студии, 140 журналистов, семь редакций, почти четыре часа – вот краткая хроника большого разговора Александра Лукашенко с белорусскими журналистами в большой студии на Макаенка, 9, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Мы говорили много и о разном, чтобы понять: какой он – новый этап в развитии белорусской журналистики? Как завладеть умами и душами людей? Уже сделано немало, и глава государства об этом говорит открыто: он гордится журналистами. «В мире вы лучшие», – эта цитата дорогого стоит, ведь это слова Президента.

Журналистика тем и хороша, что успехов в ней добиваются, как правило, люди с критическим складом ума. А это значит, что мы прекрасно понимаем, какой аванс дал нам Президент, придя на разговор и начав его с теплых слов. И подвести главу государства и страну мы просто не имеем права.

Самые интересные и важные цитаты из этого разговора смотрите в видеоматериале.

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