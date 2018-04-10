О чём говорил Александр Лукашенко с руководителями крупнейших государственных СМИ. Все темы в одном материале

Новости Беларуси. Большой и обстоятельный разговор Александра Лукашенко с журналистами состоялся 10 апреля в самой большой телевизионной студии Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча Александра Лукашенко с представителями СМИ: Президенту поступило более 700 вопросов от зрителей Встреча длилась четыре часа и прошла в неформальной и очень дружественной атмосфере. За это время десятки вопросов Президенту задали не только представители государственных СМИ, но и интернет-пользователи. Они касались как серьезных тем – информационных войн, подготовки кадров, внесения изменений в Конституцию, так и очень личных моментов. Белорусские журналисты подарили Александру Лукашенко портрет, созданный из его же слов

Александр Лукашенко ориентирует белорусские СМИ на новые формы работы Например, Александр Лукашенко рассказал о своей диете и о том, где предпочитает покупать продукты. Надо отметить, что глава государства ответил абсолютно на все заданные вопросы. Интересные детали встречи в материале Евгения Горина.

Последний раз в Белтелерадиокомпании Президент был 14 лет назад. ТВ-картинка тогда была совсем другой – далекой от качества высокой четкости. Изменилось и многое другое. И если технологии шагают вперед, люди не должны от них отставать. Александр Лукашенко о порядочности в СМИ: «Проще занять какую-то соглашательскую позицию. Проще, но потом будет сложнее»

Александра Лукашенко ознакомили с процессом телепроизводства по HD-канонам. Современные аппаратные, монтажное и съемочное оборудование, цифровой монтаж – а ведь еще несколько лет назад всё было на кассетах! Александр Лукашенко о белорусском ТВ: «Высокая четкость требует исключительного качества операторской и режиссерской работы»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как пункт управления атомной станцией. Главное, чтобы им было удобно работать. Чтобы воздух был нормальный здесь, чисто было и оборудование хорошее. А так мы начнем стены и потолки делать, а им работать сложно. Надо главное делать. Чтобы дышалось хорошо – это главное. ТВ-каналы один за другим переходят на цифру. Дело недешевое, но без него сегодня никуда. Информация правит миром.

Евгений Горин, СТВ:

Хотя встреча проходила в стенах Белтелерадиокомпании, формат общения был самым открытым и касался тем и вопросов, близких не только телевидению, но и всей белорусской журналистике. «Если ты получил образование – будь добр, работай». Президент Беларуси о кадровой проблеме в журналистике

Александр Лукашенко давно не был в этих студиях. А сейчас повод хороший – сигнал стал передаваться высокой четкости. Удобный момент для того, чтобы в среде профессионалов откровенно поговорить о профессии журналиста. В сегодняшнем неспокойном мире печатное слово все чаще штык, а СМИ – оружие массового поражения. Или защиты? Александр Лукашенко: «Средства массовой информации превратились в оружие. Не факт, что ядерное оружие мощнее»

Александр Лукашенко:

Я хочу услышать ваше мнение, притом откровенное, чтобы было лучше. Разговор должен быть так, чтобы было лучше. И вообще, хоть я с такими авторитарными замашками человек, я этого не отрицаю, но я прекрасно понимаю, что закрывать рот человеку нельзя. Если он мешает кому-то жить, если он совершает преступления, если он хочет убить, повесить, изнасиловать кого-то (особенно детей, это святое для меня)… Наверное, мы с вами одинаково тут мыслим. Но если кто-то иначе, тут вы со мной общего языка не найдете. Человек должен высказывать свое мнение. Если ты человеку рот закрыл – на кухне ты каждому рот не закроешь. И это будет совсем плохо. Плохая история. Поэтому если кто-то вам говорит, что от меня исходит то, что я кому-то хочу рот закрыть – чепуха полная.

Вот в Администрации знают, что если у Президента совещание, а в документах от главы Администрации (она последняя подписывает) нет нескольких точек зрения – совещание не проводится. Никому рот нельзя закрывать. Тем более, а чего мы боимся? Что, начало 90-х или после распада Союза ситуация? Нет. Не надо этого бояться. Президент Беларуси: «Если ты пришел министром, заместителем руководителя предприятия, будь добр разговаривать с журналистами»

Президент – внимательный зритель. Когда речь заходит об актуальных задачах телевидения, Александр Лукашенко приводит примеры, где трансляция была лучше, а где хуже, где надо подтянуть операторскую работу. Цель – сделать белорусское телевидение качественным и не уступающим конкурентам. Конечно, речь не только о картинке, упаковке, но и о содержании. На критику средств массовой информации руководитель должен реагировать – Президент о работе чиновников

Александр Лукашенко:

Все более становится востребованной качественная журналистика с авторской позицией, достоверными фактами, глубокой аналитикой. Пробудить интерес, удержать взыскательных читателей и зрителей – это ваша задача. Конечно, достать молодежь из телефонов и компьютеров, заставить читать газету, к сожалению, вряд ли уже получится. Но в таком случае там же, в интернете, мы должны предложить им нечто интересное, правильное и объективное. Вы обладаете конкурентным преимуществом – первые получаете информацию о происходящих событиях, в том числе и на государственном уровне. Меня покритиковывают, что Лукашенко каждый день показывают. Я уже в каком-то другом коллективе не выдержал и сказал: ну показывают, так радуйтесь, потому что от решений Лукашенко хоть что-то в стране зависит. Поэтому люди должны знать, чем там занимается Президент. И вообще, показ работы Президента – это своеобразный отчет, который вы помогаете мне делать перед народом. Поэтому я на это тоже спокойно смотрю.